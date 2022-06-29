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外送員騎腳踏車很賺？內行抖「隱藏優勢」：不一定輸機車

▲ 有網友就表示，路上只要看到「騎腳踏車」送餐的外送員，雖然會覺得對方很辛苦，但仍會好奇「這樣一天能賺多少錢？」貼文引起討論。（示意圖／取自pixabay）
▲ 有網友就表示，路上只要看到「騎腳踏車」送餐的外送員，雖然會覺得對方很辛苦，但仍會好奇「這樣一天能賺多少錢？」貼文引起討論。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 15:52:44

外送平台興起，民眾不需自己出門，只要動動手指就能吃到美味餐點，而對於外送員來說，為了應付大量訂單，上班時的交通工具更是重要的「生財工具」，對此有網友就表示，路上只要看到「騎腳踏車」送餐的外送員，雖然會覺得對方很辛苦，但仍會好奇「這樣一天能賺多少錢？」貼文引起討論。

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一名女網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，昨（28）日在路邊撞見一台腳踏車，背後掛著外送平台的送餐箱，感到新奇的她不禁驚呼「我的天，這樣一天能賺多少錢？？那麼熱又騎腳踏車外送」。

貼文曝光引起網友熱議，紛紛回應「人家是出來運動，做身體健康的」、「跑消磨時間的，我就是這樣」、「通常會騎腳踏車的重點都不是賺錢」、「練身體兼賺錢啊」、「還有走路的咧」、「錢不是重點，運動才是王道」、「新店文山之前有好幾位，現在只比較常看到一位長髮妹子在跑，而且不要小看他們的腳踏車，有的還是電動的超貴」。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲路上有時能看見外送員騎腳踏車跑單，對此內行也透露一些「隱藏優勢」，認為賺錢效率不一定輸機車。（示意圖／取自pixabay）
不過也有其他人指出，雖然工具是使用腳踏車，但相較於機車，仍有一些優勢，「北市蠻多的，在熱區接短程單，有時候比機車還快」、「為了賺中午的趟獎，我中午很常去北市報到」、「腳踏車停車還少掉臨停被開單的風險」、「記得腳踏車賺得不會比機車少，每單距離比較近，能接比較多，只是願不願意騎腳踏車跑而已」；但也有外送員表示「現在的腳踏車的單都比機車少很多」、「收入很難贏機車，都只有機車不要的遠單而已」。

而針對腳踏車送餐，過去《NOWnews》也曾報導，不少人在加入外送員行列時，會將代步工具選擇欄填上腳踏車，實際再用機車跑單，就能夠創造高單量，這件事在原PO貼文留言區也被另開話題，對此內行表示，平台已經更積極在限制這樣的做法，「很容易被偵測到速率，然後被警告停權」、「移動速度太快，真的會被抓包，當然願意用機車跑時速20以內，可能沒事，但沒必要啊」。（編輯：張志浩）

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