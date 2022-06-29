不光南美館有殭屍！網推驚悚「十八層地獄」 免門票入場
台南美術館從25日起展出「亞洲的地獄與幽魂」，吸引大批民眾關注及討論，甚至一度因人潮太多停止售票。就有網友分享，喜愛驚悚展覽的粉絲們，不光是南美館有殭屍可以看，也推薦到嘉義水上鄉的「十八層地獄」展區，不僅同樣是驚悚主題，且不需要門票即可入場。
根據網友於《爆廢公社》分享，「不只是南美館有殭屍，台灣很多地方都有地獄，這裡的地獄還可以刷牙」，據悉，原PO推薦的地點為，嘉義水上的白人牙膏觀光工廠，內部有「戴相府」、「將軍府」兩大區域，其中設有十八層地獄的展區，模擬地獄內審判的場景，看起來相當驚悚可怕，且不需要門票即可入觀光工廠內參觀。
有不少網友分享參觀心得，「四月有去，總覺得天堂的人偶比地獄的還恐怖」、「真的十八層地獄都有！覺得很壯觀很可怕」、「小孩不聽話帶去就對了，每個進去都哭著出來」、「白人牙膏觀光工廠，很大，可以玩很久」、「這裡超大超好逛」、「嘉義水上白人牙膏觀光工廠，cp值很高 只是很多聽到觀光工廠就不會想去，蠻值得去的」。
但也有人認為，「美術館的比較好看」、「看起來不逼真，沒有比較就沒有傷害，一比較我看南美館人更多了」。（編輯：鍾怡婷）