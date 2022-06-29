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便當「神級配菜」沒見過！網驚：不是空心菜　行家認了貴

▲有網友享用便當時，突然發現配菜格出現一款像似空心菜的神秘青菜，而引來識貨老饕揭開身分。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲有網友享用便當時，突然發現配菜格出現一款像似空心菜的神秘青菜，而引來識貨老饕揭開身分。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 16:13:592022-06-29 16:14:34

在現代人步調快速的時代中，便當因方便且快速等特點，成為許多上班族繁忙時用餐的好選擇。不過，近日就有網友在享用便當時，意外吃到一款神似空心菜的青菜，讓他不解詢問「我也不知道這叫什麼，就不喜歡吃」。照片一出，反而引來識貨老饕大讚「很貴的！」

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有網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上貼出一張便當照片，從畫面中可見，便當裡有玉米粒、豆干和滷蛋等配菜，但他特別圈起神似空心菜的神祕青菜，無奈詢問「吃便當看到什麼菜你就不會去碰它？我也不知道這叫什麼，就不喜歡吃......」。

▲近日有網友享用便當時，發現一款神似空心菜的蔬菜。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲近日有網友享用便當時，發現一款神似空心菜的蔬菜。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
照片一曝光，馬上引來老饕解答正是「韭菜花」，指出「韭菜花超好吃必點」、「你這個是韭菜花」、「原來是韭菜花，第一眼以為是空心菜」、「韭菜花很脆很好吃」、「很好吃耶！尤其加炒黑輪」、「韭菜花炒花枝最涮嘴」、「韭菜花，我好喜歡」、「韭菜花可以做蒼蠅頭，下飯神器」；甚至還有行家透露，「韭菜花很貴的」、「韭菜花很甜很貴」、「這個超好吃的韭菜花很貴呢」。

事實上，行政院農業委員會農糧署曾於臉書粉專介紹，韭菜抽苔後長出花苔便稱為「韭菜花」，細緻清脆、香氣濃郁，以抽苔性強的年花韭菜為採收韭菜花的主要品種；至於口感軟嫩、較不辛辣的「韭黃」，則是利用不透光布料，將離地5至10公分的韭菜覆蓋28-40天長成，以大葉種為主要品種，表現出韭菜家族口感多元、各有特色。（編輯：陳雅雲）


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