出門該關總電源？她周末才回家 網揭「這電器」是關鍵
夏天是用電高峰季，加上經濟部在昨（27日）決議7月起調漲電價，平均漲幅達8.4%，對許多小資族來說，用電必須更精打細算。一名網友因為只有在周末才回租屋處，猶豫平時是否該關掉總電源省電？貼文一出立刻引起熱議。
這名女網友在《Dcard》上以標題「租屋疑問 離開租屋處多久才需要關總電源」發文，表示自己最近剛搬到一新的租屋處，因為以前不曾租過房子，毫無用電概念，而自己一星期有五天不在家，只有周末因打工才會回到租屋處，因此想詢問是否平時出門時就該關掉總電源省電？還是會有損害的問題產生？
貼文一曝光，立刻有網友回應：「我之前是使用電熱水器，如果沒關的話，一天大概要兩度電喔」、「可以先觀察用電，如果用電量跟居住時間成正比，那就不用關」、「頂多無熔絲開關降低使用壽命而已，電錶轉不快就不用關，還有寒暑假或一個禮拜以上不使用就要關」。
另外也有網友提醒，如果租屋處有冰箱，建議不要頻繁開關總電源，以免加快電器受損速度：「沒有冰箱的話，通常不太會有什麼損害問題，離開五天的話我會關總電源，比較安心又省電」、「冰箱一直反覆關電源沒幾次就會壞掉，到時候賠的錢會比你省下來的電費還貴唷，除非你要一次讓他停一個月以上，不然以你五天就要開一次電源的速度等你退租前就會報廢了」。（編輯：陳珮瑜）