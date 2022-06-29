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2022宜居城市排行！台北進前10　這優勢譽城市規劃者之夢

▲英國知名雜誌《Monocle》最新一期的「2022全球宜居城市排行」中，台北市名列第10名。（示意圖／取自unsplash）
▲英國知名雜誌《Monocle》最新一期的「2022全球宜居城市排行」中，台北市名列第10名。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 16:51:05

知名英國雜誌《Monocle》在最新一期的報導中，發布2022年全球最宜居城市排行榜，總計囊括25個城市入選，而台北則成功擠進第10名，與日本東京成為「唯二」排進Top10的亞洲城市。

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《Monocle》從2006年以來，每年都會透過「生活品質調查Quality of Life Survey」，發表一份「全球宜居城市排行榜」，這個評比根據22項生活指標，如：交通、生活費用、房價、公共圖書館數量、自由度以及物價等等當作評選標準。而2022年最新選出的10大城市如下：

1. 哥本哈根 Copenhagen（丹麥）

2. 蘇黎世 Zurich（瑞士）

3. 里斯本 Lisbon（葡萄牙）

4. 赫爾辛基 Helsinki（芬蘭）

5. 斯德哥爾摩 Stockholm（瑞典）

6. 東京 Tokyo（日本）

7. 維也納 Vienna（奧地利）

8. 雪梨 Sydney（澳洲）

9. 溫哥華 Vancouver（加拿大）

10. 台北 Taipei（台灣）

其中《Monocle》提到台北被評選為第10名，是因為台北的生活品質不錯，幾乎24小時都有多元誘人的美食、良好的治安環境、四通八達的交通網絡以及傲視全球的醫療公共衛生系統。其中台北的大眾交通運輸更被特別提出稱讚，公車與捷運很少誤點，還有超過1000座Youbike共享單車站點，都能深入城市各個角落，根本是「城市規劃者的夢想」。

▲台北發達的交通網絡體系，以及便利的Youbike共享單車，都被《Monocle》讚譽為「城市規劃者的夢想」。（示意圖／取自unsplash）
▲台北發達的交通網絡體系，以及便利的Youbike共享單車，都被《Monocle》讚譽為「城市規劃者的夢想」。（示意圖／取自unsplash）
除此之外《Monocle》也讚譽台北有風景秀麗的陽明山國家公園、溫泉，甚至還能讓路人透過掃樹木上的QR code獲取有關樹木的資訊，另外也兼顧了藝術、娛樂、綠化等多向發展，不過同時也點出台北的行人安全仍有加強空間，銀行系統老舊也需加強改進，才能讓居民生活更加便利。（編輯：陳珮瑜）

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