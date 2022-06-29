2022宜居城市排行！台北進前10　這優勢譽城市規劃者之夢

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1. 哥本哈根 Copenhagen（丹麥）
2. 蘇黎世 Zurich（瑞士）
3. 里斯本 Lisbon（葡萄牙）
4. 赫爾辛基 Helsinki（芬蘭）
5. 斯德哥爾摩 Stockholm（瑞典）
6. 東京 Tokyo（日本）
7. 維也納 Vienna（奧地利）
8. 雪梨 Sydney（澳洲）
9. 溫哥華 Vancouver（加拿大）
10. 台北 Taipei（台灣）
其中《Monocle》提到台北被評選為第10名，是因為台北的生活品質不錯，幾乎24小時都有多元誘人的美食、良好的治安環境、四通八達的交通網絡以及傲視全球的醫療公共衛生系統。其中台北的大眾交通運輸更被特別提出稱讚，公車與捷運很少誤點，還有超過1000座Youbike共享單車站點，都能深入城市各個角落，根本是「城市規劃者的夢想」。
除此之外《Monocle》也讚譽台北有風景秀麗的陽明山國家公園、溫泉，甚至還能讓路人透過掃樹木上的QR code獲取有關樹木的資訊，另外也兼顧了藝術、娛樂、綠化等多向發展，不過同時也點出台北的行人安全仍有加強空間，銀行系統老舊也需加強改進，才能讓居民生活更加便利。（編輯：陳珮瑜）