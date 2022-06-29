科技業「輪班12小時做11年」！爆肝男光榮畢業 原因哭了
科技業在台灣被視為高薪的標竿，不少大學畢業生和求職者都希望能卡位進入，不過優渥的福利背後，同時也帶給人們辛勞、生活品質不好的印象，一名網友就表示，自己已經在科技業工作11年，多年來提升不少物質的等級，也存了一筆錢後，近日「終於畢業」，離職原因公開後則讓眾網友感到相當揪心。
這位男網友在網路論壇Dcard的「科技業版」，以「終於南科畢業」為題發文，感性的表示「終於還是離開，做了11年多，12小時輪班，身體搞壞了，賺到了房子、車子，跟一點存款，目前快40歲了，現在只想好好的找一份簡單工作，顧好生活品質跟身體，各位學弟妹加油」。
簡短的文章背後帶出多年的辛勞，真情流露的言語也打動許多網友的心，「真的神人！恭喜解脫」、「辛苦了大哥！好好照顧身體喔」、「大神，我做一年就受不了登出了」、「我做一年就受不了了，你好猛」、「恭喜你，下個月報到南科的我」、「做了9年12小， 想在第10年登出+1」、「給你最大的尊敬」、「賺血汗錢，下半輩子一定要好好享受」。
此外，針對離職後的人生規劃，有網友也給予原PO建議「除非已經財富自由了，不然真的可以考慮國營（含官股）或公務員」、「考國營吧，一堆科技業產線來養老的」、「有博士學位嗎？可以考慮地名大學和私立前段任教」。（編輯：張志浩）