大老闆簽切結不再外遇！偷吃13次被抓包 判賠正宮1千萬
一名光電業公司黃姓負責人外遇被太太發現，黃男為了婚姻，雙方簽下協議書承諾不再偷吃，否則要賠1000萬元給妻子，怎料，黃男再度與另名女子上床13次被抓包，妻子提告依約求償，黃男辯稱自己是去旅館唱歌、緩解焦慮症，法官拒絕採信，判處黃男應賠償太太1千萬元，全案還可上訴。
黃男在2020年與一名蔣姓酒店小姐開房間，隨後遺失信用卡，被發現遭蔣女盜刷，原本怕老婆知道選擇不提告，但檢察官還是依公訴罪起訴蔣女，黃男妻子得知先生外遇後，在2021年7月2日與先生簽下協議書，要求黃男不能再有不忠行為，包括與異性在旅館開房間幽會、車內或任何場所幽會，否則願付1000萬元的賠償金。
怎料，黃男沒有信守承諾，持續與其他女子保持外遇關係，直到同年11月5日為止，總計上床13次，黃男妻子深感痛苦，提告依約索賠1000萬元。
不過，黃男否認偷吃，辯稱自己患有呼吸終止症、高血壓、心速過快等疾病，醫師建議唱歌有助於治療，2021年下半年疫情期間，許多場所並未開放，才會前往旅館唱歌；黃男強調，是因為愛老婆才表示願意付錢，認為自己行為違反約定，但是1000萬的違約金還是過高。
但黃男妻子提出證據，行車紀錄器畫面顯示，黃男與女性在車內談論露骨對話，包含「一段時間要爆發一下，跟精液一樣要洩洪」、「套子太緊了」、「我那個已經變大了」等。
北院認定，黃男確實再度不軌，加上黃男近3年來的財產總額均超過違約金數倍以上，故北院基於尊重夫妻依自由意識及平等地位所簽立的協議書，在黃男違約情況下，全額判准，要黃男賠償1000萬元。（編輯：孫唯容）