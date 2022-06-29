年收70萬只想躺平！父急喊「1句」狂安排相親 他無奈了
近年來「躺平風潮」從中國大陸蔓延至台灣、南韓等地，許多年輕世代開始選擇獨善其身的度過一生。就有位男網友表示自己打算躺平，老父親卻不斷催婚、安排相親，無奈的遭遇曝光也引發討論。
原PO在論壇Dcard上發文提到「我今年30歲，年收約70萬，但在這高物價、高房價的時代，我選擇不買房、不成家、不結婚、不繁衍後代，過著一個人的生活，每個月獎勵自己一個奢侈品，有朋友約就出去玩，沒人約就在家看電視、玩電腦」。
然而原PO爸卻不斷催促兒子趕快成家立業，還時常安排相親，最終原PO也決定對爸爸吐露想法「說真的我照顧自己都沒辦法無憂無慮了，實在不想為了繁衍後代而與人結合，我知道生物的本能就是繁衍後代，但是在這個環境下我選擇捨棄本能，快快樂樂的過日子」沒想到爸爸聽完仍無法接受，並訓斥「你這樣的想法是有病」。
詳細過程曝光後，也引來不少過來人感慨回應「躺平+1，我覺得繁衍是生物本能卻不一定是人類本能，人類是否繁衍有很多因素利弊得失需要計算」、「結婚是還可以，但生小孩部分就要深深的思考了」、「反正再過幾年，海平面上升後、極端氣候肆虐下，地球的生存環境會讓下一代更痛苦」、「我阿嬤反而叫我不要結婚不要生小孩」、「這不是躺平，是活出自己的人生」。（編輯：潘毅）