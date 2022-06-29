混血網紅錫蘭終於「降肉」！對台灣第一印象：Very nice
還記得先前一位比利時與中國混血YouTuber「錫蘭Ceylan」嗎？他以語帶幽默又直言不諱的風格，擄獲許多粉絲喜愛，日前他宣布將來台暫居45天，卻因為認為台北多數室內裝潢「品味太差」而掀起網友論戰，昨（28）日錫蘭終於抵台，不僅學會「降肉」等台灣流行用語，也直呼對台灣第一印象「Very nice」！
其實錫蘭在2019年就曾經短暫來過台灣，當時就對台灣留下好印象，前一陣子他已預告即將來台灣45天，雖然一度遇到第一個航班被取消，讓他只好直接搭火車到倫敦趕搭第二班飛機，終於在28日成功抵台。而一路上錫蘭都以影片紀錄來台過程，對睽違3年多之後再度踏上台灣，「第一印象Very nice（非常好），天氣沒有這麼糟糕，有點悶熱，但還行！」
隨後他搭車前往新竹的隔離酒店，一路上他又再次強調對台灣第一印象：「人都非常好」，爾後抵達酒店時，隨即開箱豪華房間內的格局，不僅有超大窗戶的樓中樓，整桌的台灣經典零食、健身器材以及很在意的捲筒衛生紙等，不過最讓他驚喜的是，飯店貼心準備了「教你一秒變身台灣人」小卡，包含「蝦款（怎樣？什麼樣子？）」、「歸剛欸（整天都在搞事）」、「是在哈囉？」以及日前因九天玄女而爆紅的「降肉（降落）」等等，讓他忍不住豎起大拇指直呼十分用心！
最後錫蘭也在影片末表示，雖然自己目前還無法看到太多台灣景象，但是在路途上他真心覺得景色非常漂亮，沿路上遇到的台灣人都非常友善，也感謝許多人的幫助，讓他有一種「很舒服的感覺」、「很像上海的家，很親切」。（編輯：陳珮瑜）