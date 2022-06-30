找嘸人！他乾脆「叫傳播」當粗工 妹子蹲工地火辣背影曝
台灣工地缺工問題嚴重，即使建案調漲工資，仍有可能找不到師傅，對此，就有網友在網路上貼出照片，只見一名比基尼辣妹蹲在工地裡幫忙做工，畫面顯得十分突兀，原PO表示找不到粗工，看到傳播妹價錢差不了多少，因此直接叫來幫忙，貼文曝光後立即掀起熱議。
該名網友昨（29）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，只見照片中的背景為工地現場，有一個身穿比基尼的辣妹正蹲著幫忙撿地上的土塊，原PO表示：「現在的粗工又貴又不好叫⋯我看價錢差不了多少～就直接叫傳播妹來工地清土屎了。」
貼文一出，網友紛紛留言，「邏輯正確」、「可以給個電話嗎？改天我也叫幾個來工地幫忙」、「她們工作效率不好吧但可以增加工作士氣」、「說起來好像也有道理」、「可以幫你擦擦汗之類的」、「這招好，師傅一定都很認真工作」、「出來傳播後來傳說」、「小姐說一個小時隨便玩2K，結果是這樣玩」。
不過，也有老司機直言，「價錢差多了，1500小工8小時，叫傳播只能待一小時」、「傳妹不是算鐘點的嗎」、「傳播妹你叫一天滿番也是比粗工貴很多」、「一天1200，一小時1200價錢差不多？你以為傳播妹領的是印尼盾啊」、「點工一天頂多$2000，八小時，傳播一小時$2000，你小學數學是不是體育老師教的」。（編輯：賴禹妡）