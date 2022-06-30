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松山高中爆考題外洩！兇手瘋傳老師兒子　高一生重考傻眼

▲松山高中爆出期末考題外流，結果全高一生都必須重考國文，在網路上引起熱烈討論。（圖/Google Map）
▲松山高中爆出期末考題外流，結果全高一生都必須重考國文，在網路上引起熱烈討論。（圖/Google Map）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 08:10:222022-06-30 08:19:30

正值準備放暑假階段，不少國高中都在進行最後的期末考環節，考完試學生就準備開始進入假期。不過，台北市松山高中卻出現小小插曲，在臉書匿名粉專「黑特松山高中2.0」突然冒出大量同學貼文指出「因為有人洩漏考題答案，結果害全高一生必須重考」，甚至學校發布的公文也在網路上瘋傳，掀起廣大討論。

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從「黑特松山高中2.0」粉專中可以看到不少發文都寫下「到底是哪一個....在網路上發高一國文期末考答案，應該直接被抓出來公審的，害全高一都要重考國文，一整個OOXX」、「我又看不到答案為什麼要重考.....」、「沒看到答案也要重考，那位洩漏答案的人給我出來」、「別這麼菜發限動就算了還被抓到，真的是太水啦重考初體驗」、「我是覺得本人該出來道歉一下吧，說說看到底為什麼會這麼白目，害全高一重考欸」。

原來，事發是因一名同學在期末考前將國文考券答案提前外流到個人的限時動態，結果遭到檢舉，松山高中教務處經考量公平性後，才決定全高一學生重考國文，而由於無辜受到波及的同學太多，不少人紛紛要求當事人出面道歉，甚至也有人指認該洩題者之所以有答案，是因為媽媽就是學校的老師，才會釀成此次事件。

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▲一名同學洩漏國文考題答案在個人IG，結果導致全高一生必須重考國文科，讓不少同學相當不滿。（圖/黑特松山高中2.0）
而根據學校通知表示，上頭清楚明寫著「貴家長及各位同學您好，教務處於111年6月28日（二）晚上接獲通報，有人於高一國文科期末考試前已在社群平台之個人限時動態P0出本次高一國文科期末考試題答案；經查，關於高一國文科期末考試題答案於考前外流一案確為屬實。」

教務處於111年6月28日（二）晚間緊急邀集高一國文科教學團隊召開「高一期末考試國文評量爭議處理方案研商會議」討論因應作法，並送交相關會議進行研商，基於案情屬實、難以評估影響程度及評量公平性，綜合評估後決議此次高一國文科期末考試辦理重考。

結果該決策引起不少高一同學不滿，因而上黑特系列粉專來發表心聲，不少高一同學也希望此人出來道歉，因為自己無知的行動不僅害到自己的媽媽，也害全高一生一起面對重考。而由於今日上午還有考試，《NOWnews》搶在8點第一節考科前致電學校教務處，教務處人員表示「不方便多透露，正在處理學生考試事宜」；而國文科老師則表示「目前多位老師都已去監考，可能還是要請教務處說明」雙方皆無正面回應。（編輯：張嘉哲）

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