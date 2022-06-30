全聯麵包區「1規則」阿伯不懂！整間店愣爆 5秒畫面瘋傳
全聯福利中心從一開始只單純販售生鮮食材、生活用品等等，到近幾年來，已經多出許多服務，包括咖啡、便當，甚至是當天現烤的麵包等等，吸引不少婆媽前往購買。而近日，就有網友分享自己去逛全聯時，看到超傻眼一幕，發現有阿伯搞錯全聯麵包區的規則，讓路過的客人也一直盯著阿伯看，引起討論。
一名網友在Tik Tok貼文指出「全聯阿伯芭比Q了！那個麵包有袋子可以裝啦阿伯！」只見短短五秒的影片中，一位阿伯的購物籃內有許多咖哩的調理包，但仔細看隔壁.....竟然出現完全沒有包裝過的麵包，就直接躺在購物籃內，數一數應該有四個麵包，直接與籃子接觸讓不少客人看傻眼。
原來，全聯的阪急麵包專區每天都是現烤新鮮出爐放在櫃內，如果民眾要購買時，有些店家會先包好，而有些則是會提供袋子可以裝，但該名阿伯疑似不知道規則，以為全聯像是傳統麵包店那樣，要夾到櫃檯去包裝，因此才將麵包直接放在購物籃內，結果意外被捕捉，短短五秒影片讓許多人重看好幾十遍，觀看數更是快破90萬。
影片瘋傳後，網友紛紛回應「真的芭比Q了啦！」、「所以最後有沒有跟阿伯說啦！後勁太強」、「餓了直接吃完全沒有問題XD」、「阿伯表示：我逛一半會餓想吃你管我」、「他以為是麵包店要拿到櫃台裝....絕對的！」、「一定是以為要拿去櫃台裝....一般麵包店都這樣」、「阿伯這個也算是可愛吧！好天真嗚嗚」、「可愛的阿伯啦！」（編輯：張嘉哲）