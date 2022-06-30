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繳費機炸滿「彩色圈圈」！繽紛真相笑翻眾：以為草間彌生

▲有網友抱怨，繳費機上滿滿的防疫小貼紙，質疑家長們沒水準。（圖／爆怨公社）
▲有網友抱怨，繳費機上滿滿的防疫小貼紙，質疑家長們沒水準。（圖／爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 10:11:49

台灣在疫情期間，均嚴格實施量體溫、戴口罩等措施，各大場所也都會特別為民眾貼上「防疫貼紙」方便辨識，卻也意外衍生不少困擾。一名網友就拍下醫院旁的停車場繳費機，沒想到上面全被炸滿了防疫貼紙，繽紛的模樣也引起大家討論，「還蠻藝術的哈哈」。

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臉書社團「爆怨公社」，一名網友PO出一張停車場繳費機的照片，可以看到上頭滿滿都是「防疫小貼紙」，雖然色彩繽紛，為單調的機器增添不少趣味。原PO則解釋「這是一個緊鄰婦產科醫院的停車場繳費機，上頭的圓點貼紙是體溫量測通過的證明，會在入院的時候貼在肩膀處。」

▲有網友抱怨，繳費機上滿滿的防疫貼紙。（圖／爆怨公社）
▲雖然增添許多色彩，但有些地方被貼得亂七八糟，也讓不少人直言「很難看」。（圖／爆怨公社）
但原PO話鋒一轉，不禁嘲諷「會來婦產科的，應該很多都是爸爸媽媽或是準父母了，此等胎教還好意思笑其他國家沒水準」。網友紛紛留言「裝置藝術」、「繽紛很漂亮」、「其實我覺得還滿有趣的，看看用怎樣的心態」、「也許這些父母的小孩都會是草間彌生」、「很歐美欸好喜歡」。

也有人批評「左邊還蠻有藝術，右邊一坨我不行」、「從眾效應，沒貼沒打卡沒存在感」、「台灣人沒水準了越來越多」、「這沒辦法，一旦有人先貼第一枚，後面一定就都這樣貼」、「你怎麼會有台灣人很有水準的想法」。（編輯：詹鎰睿）

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