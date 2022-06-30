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台積電晶圓廠不能帶啥「日常用品」？員工抖出答案全哭了

▲有「護國神山」之稱的台積電（2330）有優渥薪資和福利，是許多人夢寐以求的求職目標，有臉書粉專近日拋問「哪些日常用品不能帶進晶圓廠」引發討論。（圖／資料畫面）
▲有「護國神山」之稱的台積電（2330）有優渥薪資和福利，是許多人夢寐以求的求職目標，有臉書粉專近日拋問「哪些日常用品不能帶進晶圓廠」引發討論。（圖／資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 10:16:02

有「護國神山」之稱的台積電（2330）有優渥薪資和福利，是許多人夢寐以求的求職目標，不過高工時、壓力的工作環境卻也使不少人卻步，對此有臉書粉專也特地拋問「哪些日常用品不能帶進FAB（晶圓廠）」引發討論，其中許多工程師們的回答，背後更是藏著滿滿辛酸。

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臉書粉專「加入台積 共創奇蹟」時常透過貼文和圖卡，分享「台積人」的日常生活和冷知識，24日小編則發文表示「你知道鉛筆、乖乖是不能帶進 FAB 裡的嗎？那究竟還有哪些『日常用品』不能帶進 FAB 裡呢？請大家提醒大家，輪到你展現創意的時候到了」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲粉專貼文一出，不少台積電的從業人員紛紛留言表達自身想法。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，各路網友也紛紛發表想法，但卻有不少工程師因為巨大工作的壓力，歪樓留言，「夢想」、「下班的念頭」、「熱情，這是最不需要帶的東西」、「絕對是自尊心」、「今天沒什麼事的念頭」、「真正想做事的一顆心」、「膀胱」。

不過，仍有其餘網友認真回覆「非無塵紙、吃的喝的」、「衛生紙絕對不能帶進去擦鼻涕，要擦鼻涕一定要用無塵布擦」、「立可帶、香水、非無塵紙」；事實上，網友提及的「無塵紙」，它有獨特的物理性能，具備極佳吸水性和除塵效果，也有防靜電功能，加上柔軟度強、不易傷害物體表面，比起一般紙張，無塵紙不會產生棉絮及雜質，常用於衛生護理用品、特種醫療用品及工業領域，尤其是半導體生產線晶圓、無塵室、實驗室及線路板生產線等地。（編輯：張志浩）

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