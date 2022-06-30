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國小資優教育玩假的？全教產：應回歸資優專業

▲全教產今（30）日踢爆桃園市國小資優教育玩假的，呼籲重視國小資優教育、聘任正式資優教師。示意圖。（圖／新北市教育局提供）
▲全教產今（30）日踢爆桃園市國小資優教育玩假的，呼籲重視國小資優教育、聘任正式資優教師。示意圖。（圖／新北市教育局提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-30 10:41:59

目前各縣市公立國小資優生若未就讀一般智能資優資源班者，可申請資優教育方案，並由該縣市教育局安排「資優巡迴輔導教師」到校為學生進行相關服務。全國教育產業總工會今（30）日表示，桃園市改變實施方式，只要普通班教師及資源班教師有參與4小時研習，即可教資優的國小學生，引起資優生家長質疑。

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全教產接獲桃園市家長反映，桃園市教育局於今年6月發函，針對111學年度在原校接受部分時間資優教育的國小學生將改變相關實施方式，即原由資優教師巡迴教學逕行更動為各校自行規劃或校際合作辦理，且只要普通班教師及資源班教師有參與4小時研習，即可教資優的國小學生，引起家長質疑，認為政府想省錢辦資優教育。

全教產指出，從桃園市資優教育計畫來看，每週平均提供的資優課程僅1節左右，因此通過資優鑑定的學生家長多數選擇於學區內就讀，不會去有分散式資優資源班的學校。

從學校角度來看，1節的資優課程要找校外的資源恐非常困難，最後只好找普通班教師或資源班教師以兼課的方式充任師資，每年擔任的教師非固定，且未必具有資優教師資格，即缺乏資優教師的專業能力。

以特教人才的養成來看，資賦優異類教師與身心障礙類教師一樣，均需經過4年的大學養成教育，並經過教師檢定考後，才可拿到資優教師證，但普通班及身障班教師人才的養成，並沒有這樣的資優教育專業，桃園市教育局的做法顯然牴觸特教法「使資賦優異國民，均有接受適性教育權利」的目標。

「桃園市國民中小學資賦優異資源班增減暨轉型實施計畫」規定，資優班教師編制達3名者，由本府評估1名提報公費生或採新進教師開缺；資優班增設第2班，所增之教師員額編制以控管進用代理、代課或兼任師資為優先，以便學校彈性運用各類師資。

全教產理事長林碩杰指出，上述規定可見桃園市教育局缺乏聘任正式資優教師的意願，且深知國小資優教師人力不足，桃園市從107年甄試新進3名國小資優教師後，竟連續空白3年，直至今年才再甄試3名。但今年乾脆甩鍋給學校自行辦理資優教育方案，資優生家長若不滿意這樣的師資安排，只能被迫在資優鑑定安置時選擇「放棄安置」的項目，足見桃園市教育局對於國小資優教育的漠視，質疑此舉對國小資優生公平嗎？資優教育是這樣辦的嗎？

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