當保全輕鬆又爽賺？同行吐「背後辛酸」　超大工作量曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
他接著說道「舊的普通的社區很涼好顧，錢不多，新一點的事情多、住戶毛多，還不把保全當人看，連外送都要叫保全送到家門口，包裹也要送上樓，感應扣放在包包裡懶得找，就直接叫保全感應上樓，雙哨社區為了省錢只找一個保全顧，把1個人當作2、3個人來用，忙到連上個廁所，住戶等一下子而已，就劈頭數落保全為什麼不在，保全是命賤嗎？」
原PO無奈提到，大部分的住戶人都不錯，但每個社區都會有看不起，並處處針對保全的住戶，但為了三餐，也只能把委屈吞下肚，他強調「保全並不是真的都玩手機或打瞌睡，新社區的保全要懂的東西真的很多，除了監控、消防、電源開關等設備，還要處理夜間吵鬧、火警、竊盜、進出管制、收送包裹、影印傳真護貝等，保全真的不是大家想的那麼簡單」，也希望大家能和善對待保全人員，保全賺的不多，需要的只是互相尊重以及理解。
貼文一出並湧入上萬人按讚，熱議紛紛「互相體諒吧！只要不擅自離開工作崗位，有認真值勤就好」、「我就不信她自己上班閒的時候不會偷滑一下手機，幹嘛得理不饒人」、「大家都辛苦錢，不用那麼刻薄」、「各行各業都辛苦，都該尊重」、「社區有這種住戶，其實大家也很困擾，奧住戶逼走保全，社區就一直在換保全」。