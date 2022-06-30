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當保全輕鬆又爽賺？同行吐「背後辛酸」　超大工作量曝光

▲一名保全上網發文，強調保全工作並非易事，希望射去住戶能互相尊重和理解。（示意圖／取自ingimage）
▲一名保全上網發文，強調保全工作並非易事，希望射去住戶能互相尊重和理解。（示意圖／取自ingimage）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 10:59:22

近日一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享社區管委會的訊息截圖，有住戶深夜回家發現晚班保全竟然在打電動，認為花錢請這樣工作不認真的人不值得，對方應被開除，消息一出掀起熱議，對此也有保全出面發文反擊，透露該行業的辛苦處，並強調「保全賺的不多，需要的只是互相尊重以及理解」。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，開頭先提及粗估保全薪水，「大夜班保全12個小時，老社區一般行情2.5~2.8萬休5~6天，普通社區2.9~3.2萬休5~6天，新一點社區3.4~3.8萬休6~8天」。

他接著說道「舊的普通的社區很涼好顧，錢不多，新一點的事情多、住戶毛多，還不把保全當人看，連外送都要叫保全送到家門口，包裹也要送上樓，感應扣放在包包裡懶得找，就直接叫保全感應上樓，雙哨社區為了省錢只找一個保全顧，把1個人當作2、3個人來用，忙到連上個廁所，住戶等一下子而已，就劈頭數落保全為什麼不在，保全是命賤嗎？」

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲住戶深夜回家發現晚班保全竟然在打電動，認為花錢請這樣工作不認真的人不值得，對方應被開除，消息一出遭網炮轟。（圖／翻攝自爆廢公社）
原PO無奈提到，大部分的住戶人都不錯，但每個社區都會有看不起，並處處針對保全的住戶，但為了三餐，也只能把委屈吞下肚，他強調「保全並不是真的都玩手機或打瞌睡，新社區的保全要懂的東西真的很多，除了監控、消防、電源開關等設備，還要處理夜間吵鬧、火警、竊盜、進出管制、收送包裹、影印傳真護貝等，保全真的不是大家想的那麼簡單」，也希望大家能和善對待保全人員，保全賺的不多，需要的只是互相尊重以及理解。

貼文一出並湧入上萬人按讚，熱議紛紛「互相體諒吧！只要不擅自離開工作崗位，有認真值勤就好」、「我就不信她自己上班閒的時候不會偷滑一下手機，幹嘛得理不饒人」、「大家都辛苦錢，不用那麼刻薄」、「各行各業都辛苦，都該尊重」、「社區有這種住戶，其實大家也很困擾，奧住戶逼走保全，社區就一直在換保全」

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