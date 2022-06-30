《獵人》休刊3年多真正原因曝？作者自爆：大號都不方便
日本知名動漫《HUNTER×HUNTER獵人》，自從2018年11月休刊後歷經3年多的時間，直到今年5月底作者冨樫義博才公開推特並每日分享畫稿的進度，有望再度恢復連載，讓全球粉絲十分期待。對此，冨樫老師也分享了他近兩年的近況，沒想到卻因為腰痛的問題，已經無法好好坐在椅子上畫畫，就連大號都不方便，讓大家相當心疼。
據推特網友@shonenleaks爆料，冨樫義博的畫展「PUZZLE」預計在今年10月28日至明年1月9日舉行，同時也慶祝冨樫老師出道35周年，其官方推特和官方網站都會在未來一一上線。
重要的是，該推特也曝光了冨樫老師的一封親筆信，內文大致強調，冨樫老師因為腰痛的關係，近兩年來都無法坐在椅子上工作，而是必須半躺式、且靠著枕頭才能勉強畫稿，就像他在下方畫的姿勢一樣。
此外，冨樫老師的腰痛問題似乎越來越嚴重，他更在信中提到，兩周前就連上大號都有點無法自理，於是就乾脆順便洗澡，而所有的動作都得花正常人3～5倍的時間。最後冨樫老師也不忘用自身經驗來提醒大家，要好好照顧腰部，更告訴要看展的粉絲們，若有東西掉在地上，請先蹲下再撿起來就好。（編輯：詹鎰睿）