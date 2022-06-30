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鋼琴女神先站旁邊！新一代長笛姊姊爆紅　本尊仙氣衝破表

▲長笛姊姊Lily近日在Tik Tok上吹直笛的影片爆紅，引起廣大網友回應。（圖/長笛姊姊IG）
▲長笛姊姊Lily近日在Tik Tok上吹直笛的影片爆紅，引起廣大網友回應。（圖/長笛姊姊IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 11:14:212022-06-30 11:20:03

現在女生不僅靠身材獲得關注，也有不少人擁有才藝，例如擅於彈奏鋼琴「Ru味春捲」、「Pan Piano」；也有會下圍棋的「黑嘉嘉」，都是憑藉姣好臉蛋或者身材，加上高人一等的才藝圈粉無數。而近日，一名女生吹奏長笛的影片在社群平台瘋傳，由於搭上時事以「芭比Q神曲」為拍攝題材，讓不少網友關注到她，引起廣大討論。

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近日一段Tik Tok影片人氣紅不讓，總觀看人數已經突破130萬，畫面中一名女子長得甜美可愛，氣質的模樣拿著直笛正在吹奏，而吹奏的曲目正是最近超夯的「芭比Q神曲」，隨著歌曲唱著「完了完了完了！芭比Q了！」她也吹奏出相對應的音，讓不少人馬上被圈粉。

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▲一名女子在Tik Tok教學中音直笛以及直笛吹奏「芭比Q神曲」，引起網友廣大討論真實身分。
影片曝光後，不少網友紛紛留言「摁？尬場鋼琴女神囉！」、「怎麼現在才發現有長笛姊姊啊」、「這樣也行啊！太強了」、「好漂亮的小姊姊啊，吹奏音樂的模樣超有氣質！」、「是長笛姊姊欸，天啊超好聽」、「怎麼這麼不正經的歌，直笛吹出來這麼好聽啊」、「超喜歡長笛姊姊！加油喔」、「求這位是誰」。

而原來該名女子名為「Lily」，又有「長笛姊姊」的稱號，經常在網路上分享自己擅長的各式「笛類樂器」，包括長笛、短笛、直笛、中音直笛等等都難不倒她，日前王心凌再度爆紅的愛你神曲，也有被Lily以長笛、直笛版本演繹出不同的感覺，讓不少網友聽完也是讚不絕口。

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▲長笛姊姊Lily超有氣質又飄仙氣，讓不少網友大讚「可以對決鋼琴女神」。（圖/長笛姊姊IG）
而長笛姊姊Lily不僅是Tik Tok的創作者，也同時是一個YouTuber，頻道訂閱有將近7萬人關注，這次剛好配上「芭比Q神曲」的風潮，一部簡單的短片就破百萬觀看，也讓自己的才華被更多人看見！意外掀起話題。（編輯：張嘉哲）


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