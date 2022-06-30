教育部致敬《獵人》太強大！全場跪著看：酷拉皮卡下船了
台灣每年夏天的戲水意外頻傳，不斷上演的的憾事，都讓民眾感到不捨。如今暑假又再度來臨，為了加強宣導觀念，教育部這次發揮創意，竟然模仿、二創日本動漫《獵人》的畫風來致敬，貼文曝光後立刻獲得網友一致好評，直呼「真的太強大了」。
教育部28日臉書粉專以「《WATER╳WATER》 【戲水╳注意╳安全】」的標題PO文來宣導、教育大家戲水安全的相關知識。包含「選擇合法、有救生員及救生設備的地方」、「出發前注意氣象報告」、「下水前先暖身，勿穿牛仔褲」、「勿惡作劇、跳水」、「避免落單，隨時注意同伴狀況」、「不要長時間浸泡，適時上岸休息」、「受困保持冷靜，等待救援」和留意溪水暴漲等等。
沒想到不僅標題，就連圖片畫風和人物都致敬了《HUNTER×HUNTER獵人》，可以看到一名穿著西裝、神似酷拉皮卡的人物出現，並一一宣導所有事宜，十分吸睛。
貼文立刻獲得上千位網友們按讚，許多名人包括高雄市議員黃捷、新北市議員李倩萍、網紅四叉貓等人都來朝聖。大家紛紛留言狂笑「可以協助把獵人剩下的頁數畫完嗎？」「這一系列漫畫完成度太高了～～」、「看得很開心，要不去幫冨樫畫完獵人」、「顯然通往黑暗大陸的船上沒有理髮師」、「還以為獵人終於更新了…瞬間開心一下」、「連風格也跟上，厲害」。（編輯：詹鎰睿）