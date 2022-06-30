名家論壇》徐佳馨／租屋補貼的換位思考

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除了這些不能改變的現狀外，身邊有很多年輕人聽說了內政部推出為期四年的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，不僅補貼金額加碼，針對弱勢也有補助，同時由於中央主導，在申請上也無須戶籍遷入，只需要上傳租賃契約與存摺封面即可，加上讓房東在房客申請同時就可以被列為公益出租人，享有房屋稅、綜合所得稅及地價稅的租稅優惠，作法上和過去也相當大的不同。
很多人都說，這是年底選前的買票紅包，可是，如果從房客、房東與政府的三個方向思考，會發現政策似乎有些弦外之音。
從房客角度看，這次補貼大幅擴大範圍，更簡化申請手續，舉凡有租屋事實，且平均所得低於政府公布的最低生活費3倍的20-35歲的單身青年、申請日前2年內結婚的新婚家庭、育有未成年子女的家庭、中低收入戶和社會弱勢族群等，都可以申請。其中過去常被排除在外，只能負擔頂樓加蓋、隔間套房的租金的租屋族，最需要幫助的年輕單身族，本次能夠得到實質補貼；同時，因為只需要租約和存摺上傳，更省去了跟房東往返溝通的壓力。
對房東而言，過去房客申請租屋補貼不僅麻煩，還有被查稅的風險，這回採取這種作法，房客可以自己搞定申請，同時因為房東直接被列為公益出租人，在房屋稅、地價稅與綜所稅上有優惠，雖說不繳稅最省，可是至少也比非公益出租人的負擔減輕許多。
在政府立場上，現況要讓租屋市場正常化，難度比買賣市場來得高。透過大型補助，同時有三大好處，其一是租屋補貼一方面作為社會福利提供，讓社會相對弱勢的族群，能夠在通膨壓力下，獲得實質補貼，改善生活境遇。
其二是，本次補貼從16萬戶大增到50萬戶，雖然手續簡便，但民眾在申請過程中上傳資料已能夠讓政府取得租案地址、實際租金、房客與房東資料等數據，足以建立初步的租賃大數據，能與地政與稅務逕行勾稽，就是一個最強大租賃資料庫，初步解決租屋市場上長期資訊不透明的問題，若更進一步搭配實價登錄修法，強制租屋必須全面實價登錄，而非過去僅有透過業者交易才需要登錄的規定，時間一長，自然就能讓租屋市場逐漸趨向正軌。
其三是內政部與財政部已有默契，公益出租人資料不會作為查稅依據，頂加、套房資料也不會因為被公開，被當違建拆除，本次所有申請戶的房東都會被列為公益出租人，意味著透過專案解套房東擔心被追稅與擔心被拆的兩大擔憂，是傑出的一手。
無論是政策方向，或是民意所趨，租屋健全化是必然，這也意味著過去位處灰色地帶的租屋潛規則將攤在陽光下，對房東來說，也是該想想要怎麼安排下一步的時候了。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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