待台灣被熱暈？日本夏天更恐怖 過來人曝關鍵：不輸台北
近期台灣已正式進入夏天，天氣熱到出門都需要注意防曬，就有一名網友想問，和台灣的酷暑程度相比，日本的夏天有比較恐怖嗎？貼文曝光後立即引起熱議，釣出一排過來人嚇壞回憶：「上次去東京熱爆，真的比台北還恐怖」、「東京夏天悶熱不輸台北，只想躲在輕井澤避暑」。
該名網友昨（29）日在PTT貼文，他以「日本的夏天，有台灣的夏天恐怖嗎」為題，表示每次看到台灣寒流來，都會有日本人說台灣冬天比日本冷，但現在近日夏天季節，日本不但提早進入酷暑，還一堆人中暑，這也讓他好奇問：「日本的夏天，有比台灣的夏天還恐怖嗎？我自己是覺得日本夏天，比較可怕。」
貼文一出，網友紛紛留言，「京都夏天比台北還悶」、「都很熱，尤其日本的景點離車站很遠的，沒騎樓真的走到往生」、「京都熱浪見識過一次覺得台灣還好」、「日本不只熱，跟台灣比要走的路也有夠遠」、「日本的熱是沒有台灣那麼多騎樓遮蔽，幾年前夏天去東北跟北海道鄉下地方沒什麼遮蔽快被曬死」、「一出飯店感覺像是在蒸氣室，然後日本又很節約，冷氣都不強，想去商店吹冷氣還是繼續流汗」、「東京是出了名的熱，聽到都會開始脫」、「我覺得日本比較可怕⋯連一絲風都沒有」、「上次去東京熱爆，真的比台北還恐怖」、「東京夏天悶熱不輸台北，只想躲在輕井澤避暑」。
不過，也有網友點出關鍵差異，「日本熱三個月，跟台灣熱半年，秒選日本」、「最多熱三個月，台灣都馬熱到11月」、「不管怎樣，日本熱3個月、高雄熱9個月」、「台灣熱的時間長」、「南臺灣一年8個月夏天，日本也才3個月」。（編輯：賴禹妡）