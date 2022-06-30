抓到了！全聯結帳慢爆「兇手是它」 網秒懂：排隊老半天
知名超市全聯福利中心因其產品新鮮、價格優惠而吸引許多主婦支持，不過近日就有網友好奇問「全聯為什麼結帳特別慢」？貼文曝光後掀起熱烈討論，網友們紛紛留言點出關鍵：「收銀員少、堅持不幫裝袋、結帳繁瑣，大概是這些問題吧。」
該名網友昨（29）日在PTT貼文，他以「全聯為什麼結帳特別慢」為題，表示每次全聯結帳排隊總是特別久，狀況也特別多，讓他好奇問：「感覺前面老人都已經聊完他兒子了，都還沒離開櫃檯，有沒有全聯結帳特別慢的卦？」
貼文一出，不少網友認為是結帳過程太繁瑣，「收銀員少、堅持不幫裝袋、結帳繁瑣，大概是這些問題吧，裝袋真的不知在堅持啥鬼」、「店員太多事，教下載px又要不要扣紅利點電子發票」、「因為不讓人報手機集點，每個都開app就慢」、「一堆人在那邊開app開老半天」、「啊一堆什麼PAY什麼點數問來問去就慢吧」、「店員太熱心…都會幫婆媽弄東弄西，有福利卡嗎要不要袋子要不要來杯咖啡」。
也有網友直言，「你應該問，那些錢不先拿出來，在那慢慢掏錢的人」、「單純就是客人多吧，遇到三寶機率高」、「很慢嗎？大概是顧客多買的東西也多吧」、「我覺得慢的不是店員是顧客，一堆算完才開始找錢包的人」、「全部刷完開始翻包找錢問優惠」、「聽到金額才掏錢包拿手機啊」。（編輯：賴禹妡）