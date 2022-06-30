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面試完慘被拒絕！求職女「做1事」神逆轉　錄取信秒到手

▲有女網友經歷公司面試後沒被錄取，事後決定回寄一封感謝信給對方，卻被朋友認為是造成困擾。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲有女網友經歷公司面試後沒被錄取，事後決定回寄一封感謝信給對方，卻被朋友認為是造成困擾。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 13:45:37

不少求職者經歷了層層面試後，最痛苦的就是等待是否錄取的這段時間。不過，就有一名女網友表示，經歷公司面試後不被錄用，事後決定回寄一封感謝信給對方，卻被朋友認為「造成人家困擾」，讓她相當難受又焦慮。對此，就有引來老鳥分享過往幸運經歷。

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原PO於Dcard上指出，自己是名新鮮人，最近陸續向多間公司投遞履歷，且有幸被心儀的企業邀約面試，「很用心的準備，面試的時候覺得表現的也還行，上週寄信後說有結果會告訴我，今天再次打電話詢問後晚一點就收到感謝信了」。雖然她感到難受，卻打算寄信回覆公司，「詢問我哪裡不足能否給我一些建議等等的」。

但該想法卻被朋友否定，對方認為「這是很不ok的行為，通知我未錄取已經很客氣還寄這種信」，讓她不解詢問「我是抱持著不回覆就算了，回覆了就了解缺點再改進的心態，想請問我這樣真的很造成人家困擾嗎」。

▲一名女網友指出，某日同事和她借電腦卻忘記登出LINE，她無意間偷瞄一眼，卻讓她當場心碎。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲女網友打算回寄一封感謝信給公司，卻被朋友認為造成困擾。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
問題一出，隨即引起不少網友討論，「個人是覺得還好啦！沒什麼差」、「如果面試者很多的話，可能也不會特別記得你，身為人資我是會有點不知道該怎麼回」、「我以前會，後來覺得沒必要了…」。

但多數人皆持正面看法，坦言「我覺得願意詢問改進的求職者很棒啊！但不是每間公司都能接受就是了，有遇過真的給我建議的公司，到現在都還記得那位面試官跟公司」、「我有寫過..也有HR幫我詢問主管，真的給了滿多建議」、「就在職場打滾10年的中鳥經驗而言，能看到年輕人願意來信詢問，我會很感動」。

甚至有老鳥分享相當幸運的經歷，指出「我的經歷是打過去問，第二天收到公司感謝信，我就上網爬文專業地寫一封求職感謝信，寄回去後的隔天人資電話通知，看到回覆的感謝信，昨晚主管有討論出開放其他空缺給我，原因是原本的職缺需要很有經驗的人能馬上上手，多給我的空缺可以給我這個資淺的人去，有老鳥帶，所以回覆錄取感謝信見仁見智」。

這位老鳥解釋「面試完不見得要寄一封，因為寄的文章不好會扣分，寄的好未必會加分，但今天妳很重視這家公司，就算是他發給妳感謝信，妳也可以回覆一下，切記先上網爬文章，一封感謝信的態度可以讓別人看得出妳在職場的高度」。（編輯：陳雅雲）

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