早餐店買蛋餅「送吐司邊」？內行曝強大用途 網讚長知識
台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，早上的早餐店選擇也非常多變，不僅有中式、西式等類，許多店家還會依據客人需求製作餐點，近日則有網友分享，他某天在早餐店點了份蛋餅外送，怎料回家後竟發現老闆多送他一塊「吐司邊」，文章一出，網友們也紛紛解答用途。
該網友在論壇Dcard發文表示，近日他透過外送平台，在某間早午餐店叫了一份蛋餅，不過當餐點送達家中後卻讓他當場愣傻，因為店家老闆除了給予熱騰騰的蛋餅外，還放入一片「吐司邊」在袋子中，原PO發現後不禁好奇發文拋問「請問各位大大認為，這是什麼樣的操作呢？」
貼文引發網友熱議，「我不知道這是什麼操作，但我超喜歡吃這個」、「我昨天點也拿到一片，不知道要幹嘛，還以為放錯」、「那個最好不要吃吧，我看很多早餐店都會墊一個在下面，不知道是不是不小心放進去了」、「無聊可以拿去餵魚」。
不過，也有內行解釋真正的用途，「我們家這邊早餐店只要點蛋餅都會放！問過是吸油用的」、「是吸油沒錯，而且一條吐司雖然只有2片邊，但早餐店都會重複利用，煎完的東西直接放上去」；除了吸油外，吐司邊還具有「隔熱」功能，「有點冷飲的話，會用吐司邊幫你隔開」、「就是讓不一樣溫度的東西隔開」。（編輯：張志浩）