馬糞海膽瀕臨絕跡！「9大您可能不知道的Point」一次看懂

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台灣一般所謂的馬糞海膽，是白棘三列海膽（學名：Tripneustes gratilla），體型大，直徑約12公分，外觀呈現赤褐色，遠看像是曬乾的馬糞而得名。
產地及產季？
主要分布於太平洋西部海域，同時也是中國、日本最重要的經濟海產。在台灣早年沿海礁岩區也有分布，不過隨著環境變遷和人類濫捕因素等關係，現在只有澎湖才有產出，產季為每年6~9月。
人類食用的海膽為何？
在全球現今約1000多種海膽，其中就屬「馬糞海膽」與「紫海膽」最知名。而台灣最常見的食用性海膽則分為3種，除了紫海膽、口鰓海膽外，就屬「白棘三列海膽」最為大宗，也就是所謂的「馬糞海膽」。
食用方法和味道？
其實海膽吃的並不是膽，而是海膽的「生殖線」，也就是「海膽子」，渾身充滿刺，看起來攻擊性極高的生物，剝開後的黃色線體（卵巢＋精囊），吃起來卻鮮甜柔滑，有如集結了「大海精華於一身」的味道，讓不少老饕十分瘋狂，更創造出許多經濟效益，由於每一隻海膽大約有5片海膽子，會在繁殖期前吸收充足的養分，這時吃的海膽肉質更加美味，但若過了繁殖期後食用，味道就會變苦。
海膽冷知識
有趣的是，海膽曾一度被視為危害「海帶」的害蟲。2018年，澳洲吉普斯蘭科湖（Gippsland Lakes）就因為海膽太多，大量藻類都被吃光，使海床因為失去了海藻的支持而受到破壞。但如果沒有海膽，又會讓藻類過度繁殖變成「優氧化」，因此，過多過少的海膽仍會大大衝擊到生態平衡。
馬糞海膽近年危機
事實上，馬糞海膽的濫捕瀕臨絕種，早在2005年就受到政府、民間組織關注，2005年墾丁國家公園就率先成立海洋資源保護示範區，全面禁捕馬糞海膽，並放流幼小個體；2007年澎湖縣政府為避免漁業資源浩劫，開始管制馬糞海膽採捕，無奈監控機制並不完善，數量逐年銳減。2016年更有國內知名飯店推出「澎湖馬糞海膽吃到飽」，但當年澎湖海域的總產量已經剩不到10顆，瀕臨滅絕危機，引來環保團體抗議而停賣。澎湖海洋公民基金會、台灣動物社會研究會於29日共同聲明指出，如今才過50年，保守估計，澎湖的馬糞海膽從2億顆剩5萬顆左右。
撈捕規定及罰則
馬糞海膽的資源管理有關限制事宜為，9月1日至隔年6月30日禁漁期，7月1日至8月31日則為開放採捕期間，禁止採捕、處理、販賣、持有殼徑未滿8公分之海膽。販賣8公分以上的海膽應向農漁局申請核准始得輸出。罰則依漁業法第60條第2項規定，處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣15萬元以下罰金。
馬糞海膽保育四大策略
民間團體發聲「是時候落實全面禁捕了！」中央研究員提出四大積極有效管理措施，包含「嚴格的採捕許可證制度」、「捕撈限制(限制季節、體長、區域)」、「總量管理、個別配額管理系統」、「嚴格有效的漁獲申報與統計」。
地方政府實際作為
澎湖縣政府表示，馬糞海膽並非定棲性物種，每年產量不一，根據農漁局列舉資料，民國106年是4萬顆，107年是2萬顆，108年有8萬顆，109萬10萬顆，110年6萬顆，澎湖種苗繁殖場正加強各項養殖技術發展，期盼「以養殖取代撈捕」。（編輯：詹鎰睿）