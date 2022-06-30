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媳婦暖心照顧17年！婆婆冷血「吐一句」心全碎：我沒媽媽

▲有位媳婦全心照料婆婆17年，卻在母親節聽到對方「冷血一句話」，讓她瞬間看透人心。（示意圖，非當事人／翻攝photoAC）
▲有位媳婦全心照料婆婆17年，卻在母親節聽到對方「冷血一句話」，讓她瞬間看透人心。（示意圖，非當事人／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 16:01:27

結婚後產生的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。對此，就有一名媳婦分享自己照料婆婆17年，怎料，在母親節當天，聽到婆婆驚吐冷血一句話，讓她瞬間看透人心，痛苦表示「這輩子，我註定沒有媽媽」。

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一名女網友於《匿名公社》上抱怨，表示婚後全心照顧婆婆17年，到了母親節當天，自己還煮了一整桌飯菜，還邀請大哥和大嫂回來一同慶祝，當天就連姑姑、姑丈也到場，但她下秒心寒指出「你卻在眾人面前說，媳婦不會真心想照顧你，因為媳婦永遠都是外人」

她淚崩痛訴「你知道我的心在滴血嗎？」透露自己國中時母親因意外過世，「我知道我有渴望母愛，所以我真心，我無微不至的照顧你，因為我很高興，我又有媽媽可以叫」，沒想到的得到婆婆的冷血發言。

▲近日有女網友表示，她婆婆最會無中生有，一直以來她都是聽聽而已不會發聲，怎料，婆婆最近竟批評她的雙親，讓她氣得直呼「踩到我的底線」，從此不再理會婆婆。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
▲女網友照顧婆婆17年，卻得到婆婆一句「媳婦不會真心想照顧你，因為媳婦永遠都是外人」。（示意圖，非當事人／翻攝photoAC）
她坦言事後不再跟婆婆說話，「除非你兒子不在家，要不然，我是連你的一個碗，一雙筷子都不想洗，還好我有個神隊友，不會責怪我對你的態度直呼」。最後她也感慨表示，「既然你視我為外人，很抱歉，我必定視你為陌生人，這輩子，我註定沒有媽媽」

貼文一出，馬上引來眾人留言安慰，「有妳這樣的媳婦真的很好，但是遇見這樣的婆婆，妳其實可以不用太在乎了，我都認為每個人都要互相才走得長久」、「別說你沒有媽媽，媽媽活在你心裡」、「妳做得很好也無愧於心了，不要太自責自己的付出，要多愛自己一點哦」。（編輯：陳雅雲）

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