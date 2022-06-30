夏日新菜超開胃！東西料理展新意　滿足挑剔味蕾

炎熱的天氣讓人食欲不振，餐飲業者以開胃料理吸引消費者。晨間廚房7月1日起推出泰式風味義大利麵系列，獨家特調泰式風味醬清爽又涮嘴，讓消費者一早就有偽出國的好心情。喜憨兒創作料理餐廳特別研發夏日新菜，有松露甜蝦壽司、泡菜豬肉捲、匈牙利嫩雞翅，搭配近百道的菜色，提供豐富的開胃選擇。
晨間廚房「泰式風味義大利麵」系列，嚴選東南亞辛香料風味食材，融入西式義大利麵，瞬間滿足挑剔的味蕾。「泰式蝦爆了義大利麵」獨家特調泰式風味醬，佐上酥脆口感魚柳，以及爆量蝦蝦，每口都超滿足。另外還有「泰式魚柳義大利麵」、「泰式鮮蝦義大利麵」。
配合新品上市，7月1日起凡至晨間廚房全台分店消費「蝦爆了泰式義大利麵」，即送限量晨間廚房酒精噴霧筆；8月1日起推出「晨間廚房粉絲限定抽獎活動」大獎將抽出價值五千元以上的行李箱。
喜憨兒創作料理餐廳推出適合夏日的餐食，吸引消費者上門內用。「松露甜蝦握壽司」嚴選鮮甜營養價值極高的北極甜蝦，搭配黃金比例的壽司醋飯，點綴一匙松露醬增添濃厚芳香，鮮美滋味啟人食慾。「泡菜豬肉生菜捲」是將豬五花肉片烤至焦香逼出多餘油脂，再刷上薄薄的韓式烤肉醬增加風味，最後包裹韓式泡菜和爽脆生菜，酸辣開胃 。「匈牙利嫩雞翅」先將雞翅以匈牙利紅辣椒、白胡椒、香蒜粉、蒜泥醃製入味，再炸至金黃香脆，吃起來香嫩多汁，讓人想要一支接一支。
喜憨兒創作料理餐廳，採單點吃到飽的方式，有壽司、生魚片、沙拉、烤物、炸物、煮物、鍋物、飲料以及甜點，每餐提供近百道的菜色做選擇；平日午餐435元，晚餐及假日午、晚餐535元均外加一成服務費。