人生重來會好嗎？「殘酷12題」深挖內心：個性決定命運

1.跟身邊同儕相比，你在各方面都是較為積極的人？
是-第2題
否-第3題
2.你常常對自己不滿意？
否-第4題
是-第5題
3.你對現在生活的滿意度為何，滿分10分是否高於6分？
是-第6題
否-第7題
4.每經歷過一件事情，你是否有檢討自己的習慣？
是-第8題
否-第5題
5.如果跟你能力差不多的同事得到升遷機會，你會？
想辦法贏過他-第9題
坦然接受-第6題
6.你認為人生應該專註一件事物，還是兼顧生活各個面向？
專注-第7題
兼顧-第10題
7.你在空閒時，常常不知道要做什麼？
是-第11題
否-第12題
8.當自己犯錯時，你會著重於......
後悔-答案A
放眼未來-第9題
9.三年內是否有出現過失眠的問題？
是-答案B
否-第10題
10.一年內有想過，自己已經很久沒有好好放空？
有-答案C
無-第11題
11.覺得人的命運是注定的嗎？
是-答案D
否-第12題
12.你認為今年的自己，是否有比去年的自己更好，無論是在哪一方面？
沒有-答案A
有-答案C
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答案A、你會過得比現在好
你是一個善於反思，且擅於學習的人，在人生的漫長賽道上，你會隨著時間培養出諸多的技能，可能是更懂得如何安排工作，或是更懂得如何談戀愛，但時間是把雙面刃，它讓你有機會接受更多的刺激，使自己不斷進化，但也一去不回頭，讓你常常感嘆「如果幾年前懂得這樣想就好了」。雖然你人生若重來，會過得比現在更好，但也不需要太沮喪，在你眼前仍有長遠的未來，與其夢想人生可以重來一次，不如勇敢相信自己、改變自己，依照你反思、進化的能力，未來將是一片大晴天。
答案B、你會過得比現在差
你擁有許多其他人羨慕的東西，可能是美麗的外表、優渥的薪水、優秀的另一半，但你知道自己的優秀，建立在強大的慾望，你對自己反而很少有滿意的時候，所以就算人生重來，你一樣有著無比飢渴的內心，或許物質生活條件可以更加強化，但由於慾望的難以滿足，仍舊顯得悶悶的，就是快樂不起來。當然，優秀的人生需要不斷的追逐目標，但享受人生，有時候需要反而如何「降低期待」，回過頭看看自己擁有的一切，你會發現這一路上的人事物，是多麼值得你一一品味，好好珍惜。
答案C、無所謂好或差但一定更開心
你是一個懂得安排生活，而且相當勤奮的人，該工作就好好工作，該玩樂就放膽玩樂，與朋友、愛人相處也投入所有的自己，用一個詞形容你，那就是「充實」，有著這樣的人格特質，就算今天一覺起床人生重來，你也會用一樣認真的態度面對一切，唯一不同的事情是，你如果更用心的看待自己創造、努力進行的一切，你會更有成就感，更加開心，有時候我們不斷的衝刺，會忘了緩緩腳步，看看生命過程中一些隱而未見，卻悄現光芒的事物，一本書、一個美麗的早晨，都能療癒你的疲憊。
答案D、和現在一樣沒什麼太大差異
你的個性如閒雲野鶴，喜歡樸實無華的快樂，但偶爾看到扁扁的錢包，房內孤單的自己，還是會忍不住想，要是再努力一點，或許生活會不太一樣，但就是這個「或許」，拖住你進步的腳步，太過滿足於現況，失去了拼命的動力。假如人生重來一次，但心態沒有改變，你的生活跟現在不會有太大差異，但如果從現在開始提振自己的士氣，把想做的、該做的好好努力做一輪，那人生並不需要重來，你就能有更棒的生活。
人生前20年求學階段，影響20~40歲的生活；同理，你20~40歲所學習的第二專長，將決定你人生的下半場能有多好運。活到老、學到老，一起努力吧。（編輯：李惠婷）
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