洗衣機飄海帶？譚敦慈都搖頭：這「NG動作」黴菌長好長滿
你的洗衣機會飄出海帶嗎？或是怎麼洗就是有股異味！不是洗衣機不給力，很有可能是要幫洗衣機大掃除了！家事教母譚敦慈表示，太髒的洗衣機可能會讓衣服越洗越髒，想要避免除了要定時清潔洗衣槽之外，還有一個超NG的動作千萬別做，就是洗完衣服把蓋子關上，很可能因此讓洗衣槽孳生黴菌！
譚敦慈指出，沒有烘衣功能的洗衣機，通常清潔完後洗衣機內部會呈現潮濕的環境，加上衣服的髒汙，如果沒有好好除去內部濕氣，很有可能洗衣機反而成為細菌或黴菌的溫床。她建議洗完衣服應該把洗衣機的蓋子打開，洗完衣服後洗衣機裡面會有濕氣，洗衣蓋打開才能散去水氣，避免洗衣槽因為未散去的濕氣而長黴菌。
譚敦慈也說，有人為了防塵，還會蓋上洗衣機防塵套，其實都是不必要的動作，因洗衣機通常2~3天就會使用，不用特別擔心灰塵。另外有些滾筒式的洗衣機有烘乾功能，其實就不需要特別開蓋。
譚敦慈也分享了自家清洗洗衣機的小撇步，將水蓄滿，放入適量的漂白水，或是專屬的洗衣機的清潔劑，按下洗衣流程，洗完之後不脫水，放置12小時後把舊水放掉，再重新注滿乾淨的水並走一次洗衣流程即可，建議1~2個月就應該要清潔一次。
直立式的洗衣機也可以使用小蘇打來清洗，但滾筒式的洗衣機，譚敦慈就不建議，因小蘇打不容易溶解，容易卡在溝槽內，使用市售洗衣機的清潔錠也是一種方式。另外，如果很久沒有清潔洗衣機，譚敦慈建議還是請專業人員來幫忙清潔，效果會比較好。