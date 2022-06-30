最狂辭職理由！被老闆惹怒「他不忍了」 2句話嗨翻網友
職場中老闆與員工應互相尊重，不可以因為一時情緒羞辱對方，就有民眾因為被老闆刻意刁難，忍無可忍下提出離職，並特意引用老闆說過之不可理喻言論，照樣造句填入辭職理由，兩句嘲諷滿滿的話讓網友嗨翻。
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，表示老闆娘莫名謾罵員工沒水準，因此該人被老闆盯上，甚至被要求賠償一筆金額，而這極端作法的原因僅為「殺雞儆猴，要殺給其他同事看，展示威嚴」，這使該員工相當不爽，直接辭職走人，並在辭職單上改寫老闆的話，以極為嘲諷的口氣寫下：「能力不足、個人沒水準，我是一隻該死的雞」。
原PO對同事霸氣極為讚賞，問「有沒有更有創意的離職原因？」，眾人遂進行創意改寫「離職原因：闆娘要的我給不起」、「離職原因：不做最大！」、「此處不留爺，自有留雞處！」、「離職原因：咕咕咕，咕咕咕咕」、「怎麼不寫：老闆娘需索無度，很累」。
也有人為該員工開心「解脫了，好險奴性不重」，分享自身經驗：「我也是寫一堆氣話，過一兩個月換到更好的工作了，前老闆還是打電話來問要不要回去，價格好談，沒有什麼原因，只不過他找不到人，之前請的全離職」、「我之前寫公司主管太爛，搞小團體」。 （編輯：李惠婷）