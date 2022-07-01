《營業中》推限量料理！楊銘威廚藝跳級　靠美食收服全家

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看著「來吧！流沙包」上面烙印著招牌招財貓圖案，楊銘威說小孩看到一定會超開心，「像這種可愛的小甜食，他們乖乖吃飯後，就會給他們做為獎勵。」一邊試吃各項《營業中》美食商品，楊銘威也回想起錄影的點點滴滴，覺得大家在節目中都成長很多，也知道原來從頭到尾開一間餐廳是多麼的不容易，他希望讓觀眾也能邊看節目邊吃著《營業中》同款美食，彷彿就在「老屋」用餐。
日前《來吧！營業中》粉絲團PO出「老屋紅酒燉牛肉」、「逆境山藥雞湯」、「泡芙營業中」的銷售資訊，網友紛紛表示：「最期待的商品來了」、「一定要準時搶購」。其中「逆境山藥雞湯」是楊銘威最推薦的一道料理，曾在節目中上山採山藥的他掛保證：「山藥雖然長相不佳，但如人生一樣，要吃苦才能成長。」
「逆境山藥雞湯」嚴選人蔘山藥、紫色山藥跟香菇，肉質的部分是最嫩的雞腿肉。「老屋紅酒燉牛肉」則是使用超軟嫩牛頰肉，為了符合大眾口味，特別聘請專業主廚經多次品質管控、口味調整後推出，完美呈現節目經典料理。
而最受藝人來賓們歡迎的「泡芙營業中」，由吳映潔的甜點老師Pia親手製作，獨家與「食尚玩家購物網」合作製作海鹽焦糖口味，酥脆的菠蘿皮與爆漿的內餡，未開賣就引起網路轟動。節目特製款的「來吧！流沙包」，請來擁有20年經驗的星級飯店主廚，坐鎮口味指導，在流沙包上烙印《營業中》字樣與貓咪圖示，在家也能享受星級餐廳般的享受。全品項美食商品將在7月6日「食尚玩家購物網」獨家限量開始預購。