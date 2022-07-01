COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《營業中》推限量料理！楊銘威廚藝跳級　靠美食收服全家

▲楊銘威推薦《營業中》的招牌料理紅酒燉牛肉。（圖／TVBS提供）
▲楊銘威推薦《營業中》的招牌料理紅酒燉牛肉。（圖／TVBS提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-01 00:05:00

TVBS《來吧！營業中》被網友喻為2022年最強實境綜藝節目，除了「老屋」變成觀光景點，節目中的料理也被粉絲敲碗，希望能吃到招牌餐點。夾帶著節目高人氣，節目推出美食商品，從主食到甜點通通都有，有「老屋紅酒燉牛肉」、「逆境山藥雞湯」、「來吧！流沙包」跟「泡芙營業中」，並邀請二廚楊銘威擔任「宣傳大使」，搶先試吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《來吧！營業中》為實境節目，找來一群藝人以實境秀的模式拍攝，開設一家名為「老屋」的餐廳。（圖/TVBS提供）
▲《來吧！營業中》為實境節目，找來一群藝人以實境秀的模式拍攝，開設一家名為「老屋」的餐廳。（圖/TVBS提供）
楊銘威昨（30）日為《來吧！營業中》美食商品進棚拍攝宣傳影片，原本在家完全不進廚房的他，經過節目洗禮後，變成會主動下廚的新好男人，老婆方志友都很驚訝，直說要好好謝謝節目幫老公施了魔法。楊銘威說：「現在在家會煮一些簡單的料理，小孩都很捧場。我本身也是工作時間不定，美食商品對於像我一樣不太會料理，或是平時忙碌的上班族、家庭主婦都很方便。」

看著「來吧！流沙包」上面烙印著招牌招財貓圖案，楊銘威說小孩看到一定會超開心，「像這種可愛的小甜食，他們乖乖吃飯後，就會給他們做為獎勵。」一邊試吃各項《營業中》美食商品，楊銘威也回想起錄影的點點滴滴，覺得大家在節目中都成長很多，也知道原來從頭到尾開一間餐廳是多麼的不容易，他希望讓觀眾也能邊看節目邊吃著《營業中》同款美食，彷彿就在「老屋」用餐。

▲楊銘威品嘗流沙包，推薦給有小朋友的家庭。（圖／TVBS提供）
▲楊銘威品嘗流沙包，推薦給有小朋友的家庭。（圖／TVBS提供）
日前《來吧！營業中》粉絲團PO出「老屋紅酒燉牛肉」、「逆境山藥雞湯」、「泡芙營業中」的銷售資訊，網友紛紛表示：「最期待的商品來了」、「一定要準時搶購」。其中「逆境山藥雞湯」是楊銘威最推薦的一道料理，曾在節目中上山採山藥的他掛保證：「山藥雖然長相不佳，但如人生一樣，要吃苦才能成長。」

「逆境山藥雞湯」嚴選人蔘山藥、紫色山藥跟香菇，肉質的部分是最嫩的雞腿肉。「老屋紅酒燉牛肉」則是使用超軟嫩牛頰肉，為了符合大眾口味，特別聘請專業主廚經多次品質管控、口味調整後推出，完美呈現節目經典料理。

▲《來吧！營業中》推出美食商品。（圖／TVBS提供）
▲《來吧！營業中》推出美食商品。（圖／TVBS提供）
而最受藝人來賓們歡迎的「泡芙營業中」，由吳映潔的甜點老師Pia親手製作，獨家與「食尚玩家購物網」合作製作海鹽焦糖口味，酥脆的菠蘿皮與爆漿的內餡，未開賣就引起網路轟動。節目特製款的「來吧！流沙包」，請來擁有20年經驗的星級飯店主廚，坐鎮口味指導，在流沙包上烙印《營業中》字樣與貓咪圖示，在家也能享受星級餐廳般的享受。全品項美食商品將在7月6日「食尚玩家購物網」獨家限量開始預購。 

《營業中》顏佑庭請假還是被轟　鬼鬼心疼揭他近況

小栗旬多人運動照瘋傳！愛家形象崩塌　網怒：貴圈真亂

不甩陳沂挑釁！鄭家純曬翹臀照寵粉　網跪求高清圖

回眸女神扮OL御姊！長腿膚絲太誘人　球迷：不讓你下班

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀