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冷氣吹24小時神話破滅！「3關鍵」一堆人錯：難怪電費高

▲炎炎夏日來臨，近日好幾天中午都飆破36度的超高溫，讓不少人在家耐不住冷氣猛吹，但也會擔心電費是否會爆表。（記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日來臨，近日好幾天中午都飆破36度的超高溫，讓不少人在家耐不住冷氣猛吹，但也會擔心電費是否會爆表。（記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 07:48:59

炎炎夏日來臨，近日好幾天中午都飆破36度的超高溫，讓不少人在家耐不住冷氣猛吹，但面臨今年電費調漲問題，讓人無不更加注意省電相關的任何訊息。近日，就有網友討論「如果是租屋的人可以吹24小時的冷氣嗎？」貼文引發廣大迴響，而台電粉絲團也早針對此議題解釋過，因為網友請益再度掀起話題。

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一名網友在Dcard貼文指出我租屋的地方是用一級變頻冷氣，但我老闆跟我說一級變頻冷氣不關的話是最省的，這是真的嗎？因為我沒有試過，另外我還有冰箱、電熱水器要洗澡才會開、獨立洗衣機、電磁爐等等，現在半個月大概耗電120度算多嗎？預估是一個月電費1200左右」。

▲冷氣（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友透露老闆告知他「變頻冷氣24小時不關是最省的」。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，就有不少網友紛紛回應「我這邊是台水台電一戶的套房，兩個月電費2400上下，一天開15小時以上，也是變頻」、「一天開12小冷氣，這個月電費1200，一度五元的那種」、「只有台電的才可以這樣開吧，租屋的這樣開會爆掉」、「5塊的話冷氣還是要關，你自己試試看就知道怎麼樣最省」、「真的在省的是台電的...五塊的真的是先不用開24小時」。

而事實上，過去台電就曾經比較過「冷氣吹24小時VS一天只吹8小時」兩者，台電斬釘截鐵表示「吹24小時的用電量絕對大於8小時」，如果是長時間要出門上班的人，實施節能方法應該是將冷氣關掉，拉上窗簾不讓房間溫度飆升；而如果是短暫出門，則僅需將溫度調高1度、或者按送風等等，好讓回來時無需再度耗費大量電力重啟壓縮機。

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▲台電早就解釋冷氣吹24hr的神話真諦。（圖/台電粉絲團）
間單來說，冷氣省錢方法考量的點在於「在家使用時間分配」、「環境設定溫度」、「短暫外出開啟冷氣時間點」三面向來省電，而不是絕對以時間長短來區別，同樣都是一級變頻冷氣，吹24小時的人用電量絕對大於連續吹8小時即關閉冷氣的人，除非吹8小時的人「中間數度開關好幾次」那就另當別論，否則時間越長耗電量越大，根本沒有所謂省錢問題，這是永遠不變的道理，民眾可不要再誤解24小時比較省電的真諦，以免電費來時才發現自己搞錯了省錢關鍵。（編輯：張嘉哲）

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