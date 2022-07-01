冷氣吹24小時神話破滅！「3關鍵」一堆人錯：難怪電費高

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貼文一出，就有不少網友紛紛回應「我這邊是台水台電一戶的套房，兩個月電費2400上下，一天開15小時以上，也是變頻」、「一天開12小冷氣，這個月電費1200，一度五元的那種」、「只有台電的才可以這樣開吧，租屋的這樣開會爆掉」、「5塊的話冷氣還是要關，你自己試試看就知道怎麼樣最省」、「真的在省的是台電的...五塊的真的是先不用開24小時」。
而事實上，過去台電就曾經比較過「冷氣吹24小時VS一天只吹8小時」兩者，台電斬釘截鐵表示「吹24小時的用電量絕對大於8小時」，如果是長時間要出門上班的人，實施節能方法應該是將冷氣關掉，拉上窗簾不讓房間溫度飆升；而如果是短暫出門，則僅需將溫度調高1度、或者按送風等等，好讓回來時無需再度耗費大量電力重啟壓縮機。
間單來說，冷氣省錢方法考量的點在於「在家使用時間分配」、「環境設定溫度」、「短暫外出開啟冷氣時間點」三面向來省電，而不是絕對以時間長短來區別，同樣都是一級變頻冷氣，吹24小時的人用電量絕對大於連續吹8小時即關閉冷氣的人，除非吹8小時的人「中間數度開關好幾次」那就另當別論，否則時間越長耗電量越大，根本沒有所謂省錢問題，這是永遠不變的道理，民眾可不要再誤解24小時比較省電的真諦，以免電費來時才發現自己搞錯了省錢關鍵。（編輯：張嘉哲）