一台不到2萬！台灣神車狂尬Cuxi 車行老闆認了：紅16年
台灣素有「機車王國」的稱號，每每到了下班的尖峰時刻總是會有許多機車塞滿道路，但現行的機車百百種，每當高中生畢業或者北漂剛到目的地時，總是會考慮入手機車，卻不知道應該要挑哪一台下手。近日，專賣二手車的老闆戴蒙，就分享自己心中的一台神車，不僅一台只要2萬不到，且優點超多，讓他讚不絕口，引起網友熱議。
戴蒙老闆好機車日前在Tik Tok貼文分享「今天要講這台車就是YAMAHA的勁戰二代，這台從2006年就已經有這款了，從那時候紅到現在都還有人騎，如果說YAMAHA的Cuxi是傳奇車，那這台也可以不愧為是一台神車，如果你的預算大約也是兩萬塊左右，又有馬力上的需求，那你就是選這台勁戰二代」。
戴蒙提到「YAMAHA賣最好的系列車勁戰絕對是榜上有名，而像是這台勁戰二代你整台車想得到的東西都有副廠，優點真的很多，包括好騎、空間也大、又穩、零件也便宜，之後這台的二手售價也會越來越便宜，有預算的話可以直上三代，大概多一萬塊，比二代還要更輕；那如果是四代的話就再多一萬，現在行情大概是這樣，給有想買二手勁戰的人參考。」
貼文一出，釣出不少勁戰車友「勁戰故障率是真的低」、「我也喜歡勁戰！故障率超低」、「勁戰是我以前跑北宜的夥伴」、「以前勁戰二代真的是滿街跑哈哈」、「我自己個人最愛勁戰3代哈哈，車型超好看」、「形容得好貼切，YAMAHA的Cuxi跟勁戰真的都很神」。（編輯：張嘉哲）