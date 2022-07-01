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上機車駕訓班被朋友笑？眾抖「2優勢」反嗆：根本超值得

▲無論是學生或上班族，對機車的需求皆相當龐大，有網友分享，她為了考駕照，決定報名「機車駕訓班」，怎料卻換來朋友各種冷嘲熱諷。（示意圖／NOWnews資料照）
▲無論是學生或上班族，對機車的需求皆相當龐大，有網友分享，她為了考駕照，決定報名「機車駕訓班」，怎料卻換來朋友各種冷嘲熱諷。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 11:08:51

台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，可見無論是學生或上班族，對機車的需求皆相當龐大，對此有網友分享，她為了考駕照，決定在暑假報名「機車駕訓班」，怎料卻換來朋友各種冷嘲熱諷，讓她有些灰心，貼文曝光後，其餘網友也紛紛給予安慰並發表看法。

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原PO在Dcard發文表示，今年暑假過後，自己即將要升上大學二年級，看到身邊的朋友們幾乎都考到駕照後，感到有些自卑，因此決定利用暑假的時間，到「機車駕訓班」上課，不過朋友們得知消息後，卻分紛紛回應「妳三Ｘ？直接去監理站就好啦」、 「笑死，到底有誰會考機車駕照去上駕訓班」，「妳如果去上駕訓班，我可能會覺得妳很荒謬」。

朋友無情的反應讓原PO感到相當刺耳，無奈說道「整件事是有點荒謬，但是我的立場是，如果有上機車駕訓班不是多一層保障嗎？ 我也不想當馬路三寶，平常也沒人可以好好指導我騎車...真的很好奇其他人怎麼看？」

▲原PO認為電動機車保養比較單純，因此詢問網友意見是否該換電動機車？（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲原PO認為上機車駕訓班能在未來上路後多一層保障，怎料朋友卻相當不看好，讓她有些沮喪。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
貼文一出，許多網友留言聲援，認為機車駕訓班的價值，在於「增進操作機車技術」「行車觀念」，「好的教練會教很多正確觀念，不會讓自己變三寶，怎麼想都不虧啊」、「機車不是會騎就好，油門、煞車的掌控，和路況的解讀，不是每個人都能輕鬆掌握的」、「沒有什麼好笑的，至少在操作機車和應變上，駕訓班應該會教得比較好」、「訓班講求的是『減低考照難度』跟『加強安全觀念』，教練在旁邊指導，剛開始上路會安心一些」。

不過對於機車駕訓班，有其餘網友也直言「有機車駕訓班？我真的第一次聽到」、「一般來說南部人真的沒聽過機車駕訓班，我也是到大學聽北部朋友說才知道有這種地方，考到後上路後真正要學的知識才是重點」、「我以為沒有機車駕訓班，我本來想要去，結果在網路上找到的都是重機駕訓班」。（編輯：張志浩）

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