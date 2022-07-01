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電費「一個月狂噴3000」！租屋族揪出兇手　真相崩潰到哭

▲遭逢今年電費調漲，如何省電備受關注，不過近日卻有租屋族分享，他住處一個月的電費就要3000多元，背後原因相當不單純。（示意圖／取自pixabay）
▲遭逢今年電費調漲，如何省電備受關注，不過近日卻有租屋族分享，他住處一個月的電費就要3000多元，背後原因相當不單純。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 13:04:37

為了對抗夏天炎熱的太陽與難受的高溫，不少人在家中都已經重新開啟冷氣，但遭逢今年電費調漲，如何省電備受關注，尤其對租屋族來說更加重要，不過近日卻有網友分享，他租屋處一個月的電費就要3000多元，房東一度電也只收4.8元，深入調查後，才發現背後原因相當不單純，文章掀起熱議。

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該網友在臉書社團「匿名公社」，發文表示，「最近剛搬家，是頂樓加蓋的，因為電錶裝在門口所以經過時都會注意，一個月後我用一度電4.8元算，才一個月的時間，我們電費就3000多元了，我們上一個住的地方最多也是兩個月3000多」，這樣的情況讓原PO相當疑惑。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲原PO發現電費單月已經要價3000元，為了釐清原因，決定將屋內「總開關電源」關掉，再觀察電錶動態。（圖／記者張志浩攝）
為了釐清原因，原PO決定將屋內「總開關電源」關掉，竟然發現電錶數字仍然在往上跳動，追問房東後，對方坦承有接部份的電到自己的住處，怎料下秒卻放話「不能接受的話可以搬走，但是不退押金」，讓原PO一行人頓時愣傻，不知下一步該如何行動。

消息一出，網友們紛紛回應「蒐集證據，舉證提告」、「太扯了，賺人家房租還要賺電費」、「吃相很難看，趕快找住所然後蒐證提告他，不能縱容」、「房東是怎樣，嫌租屋族不夠辛苦嗎」、「他要這樣玩，你們就照法律程序來走」；另外也有人警告「租屋前一定要釐清細節，不然很容易吃虧」、「快搬走找過吧，租屋謹慎才是王道」。（編輯：張志浩）

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