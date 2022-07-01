好市多保鮮膜10年用不完！內行揭「全新用途」：蟑螂剋星
美式賣場好市多的商品通常都是走「大份量」為主，常常補一次貨就可以隔好幾個月才會用完，甚至有些東西的使用週期是以年為單位。其中傳說中的「巨無霸保鮮膜」更是好市多會員之間都熟知，有人買一捲一用就是10年，用到快崩潰還是沒用完。近日，就為網友分享好市多保鮮膜「全新用法」，貼文引發廣大迴響。
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「夏天快到了，老舊的大樓浴室排水孔都會有可惡的小蟲蟲，外出三天不知道怎麼辦，靈機一動就拿好市多的保鮮膜出黏貼捕蟲，效果還不錯，至少蟲蟲不會飛出浴室」找到新用途的她也笑稱「終於又可以買好市多保鮮膜了，一捲用到天荒地老！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「夭壽喔！這個好欸，我那捲用不完心好累啊」、「這個好這個好，每次都不知道怎麼治那些小蟲」、「我家是樓上樓下鄰居都會在浴室抽菸，煙味從排水管飄進來，我也是浴室擦乾就貼這個保鮮膜在排水管防止煙味」、「排水孔真的有各種怪東西，還有一堆小蟑螂＝＝....這個好，以後不在家就黏起來！看牠怎麼爬進來」、「功效非常大！直接封住小蟲的入口，很實用感謝」。
另外，也有不少人推薦防蟲方法「保鮮膜碰到水就不黏了，建議用矽膠排水口墊，超有效的」、「漂白水也是蠻有效的啦」、「我是會固定倒稀釋過後的洗碗精，天洗完澡就倒一點進去，排水孔周圍再噴一些，就很少蟲蟲了」、「市面上也有很多防蟲的啦，雖然這個保鮮膜物超所值XD」。（編輯：張嘉哲）