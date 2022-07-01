熱到凍未條？熱褲妹「側邊走光」神不到人 27秒片網瘋傳
炎炎夏日總是會有不少人穿著較為清涼，近日連日高溫突破35度，讓不少人直言「天氣真的太熱」，而近日就有網友在社群平台分享一段影片，一名穿著清涼的正妹，穿著性感清涼，不過由於太過裸露，行走過程還險些走光，整段母湯畫面全被錄下上傳，引起熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「天氣真的是太熱了」並放上一段27秒的影片，只見影片一開始，一名穿熱褲的正妹搭配細肩的灰色上衣，但仔細一看，灰色上衣的內裡竟然根本沒有穿著內衣，側邊走光全部被錄下來。
而與公仔拍完照之後，妹子繼續逛裝，才發現他的服裝連後背都是整個中空的狀態，前面也露後面也露，讓不少網友看完傻眼表示「這根本不是熱不熱的問題....」、「有人神得到這人是誰嗎？」、「是有點太over了啦，逛街一堆小孩的」、「百貨公司是能穿這樣嗎.....太鬧了」。
而一整串留言中，完全沒有人真的認出該人物，直接呈現一個「查無此人」的情況，讓後續留言的網友紛紛回應「第一次神不到人」、「這好像不是最近啦，幾年前的影片了，人還神不出來」、「好像是以前一個大陸的直播主之類的吧」、「真的不知道他是誰，第一次神不到人」。（編輯：張嘉哲）