台積電血崩下跌！Joeman算命老師預言成真　網朝聖後悔了

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老師解釋，Joeman抽出的3張牌顯示出危機四伏，尤其出現三結義這張牌，出現在感情事業這張牌好，但看股票就不好了，而Joeman則問中間「觀音佛祖牌呢？」老師則回答「有賠很多嗎？」Joeman回答「賠蠻多的」老師則斬釘截鐵表示「那你再放下去會賠更多，這次你來花3600多元可以省更多」。
而根據Joeman所說，當天拍攝的日期為5月11日，截至當天收盤價是521元，自己當時已經賠了大約20％，雖然老師建議趕緊脫手，但Joeman則表示自己就是「韭菜心態」，覺得都已經賠了乾脆先放著，內心還是掙扎到不行。
而回到今（1）日台積電股價，先以471.5元開低後一路探底，上午11時半以後來到454.5元，下跌21.5元，市值再縮水至11.8兆，最終以453.5元作收，下跌22.5元或4.72%，股價創下一年半新低，讓不少網友立刻回去朝聖該支影片「那個老師在哪邊的！我立刻預約」、「老師在講有沒有在聽！你各位！是不是被套更死了」、「九妹有賣嗎.....沒賣真的虧大了，640也算是高年級學長」、「所以好奇的是九妹有沒有賣啊！感覺沒有啊嗚嗚」、「這位老師太精準啦，好神」、「今天台積電崩破460，不得不說那位說趕快賣掉的抽牌命理師真的太厲害」、「早知道那時候看完就賣了，嗚嗚嗚我那時候才虧一點點，現在虧大了，好後悔啊」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。