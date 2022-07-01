地瓜球剛買完！女回頭「喊這句」多帶一包 客人排隊看傻
地瓜球可以說是台灣的國民美食之一，無論在各大夜市、觀光景點，甚至是街上，都能看見攤販林立，不過由於要現場油炸的特性，因此想購買時，常要排隊等待人潮，對此一名網友則分享，某次排在她前面的女客人在結完帳後，突然又回頭再買50元，怎料這動作竟然直接導致後方客人等待時間加長，氣的發文抱怨。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，近日到地瓜球攤購物時，前方小姐買了一份50結帳後，自己就上前點了100元，沒想到小姐忽然回馬槍說「要再買50」，「老闆說要等一下後，就又包了50給她」，原PO認爲順序應該輪到自己，怎料老闆卻回應，目前量不夠100，要再等。
對此原PO氣的表示，原本份量夠，在小姐折返購買後，又變不夠100元，於是他當下不爽的改買50元，便氣沖沖的結帳走人，事後她也好奇詢問「不知道你遇到的話是會等嗎？還是不買了直接走人呢？我確定的是以後不會再去了！」
貼文一出引發討論，網友回應「確實會不爽」、「啊這就是插隊啊，老闆也太誇張」、「如果就差她多點的那包才不夠，我會很不爽」、「我買鹽酥雞遇過，當場我就說不買了」、「感覺的問題， 懂版主的感覺 ，我事不喜歡等的人 ，有時候就是剛好看到，不太需要等才會買， 這我就下次不會再買了」、「主要是回頭插隊，老闆還默許，感覺一定差」。
不過也有其餘網友認為，「雖然不爽，但我地瓜球反而比較期待剛炸好的」、「前面買的是剩下來的，你的是剛做好的比較好」、「往好處想你等等吃的是現炸的熱騰騰的」、「沒必要那麼氣，那個小姐確實是前一個客人，先給勉強可以接受」、「我在夜市遇過一次，我還是等那種要先炸的 ，我就走了 ，等逛完夜市在走回去買」。（編輯：張志浩）