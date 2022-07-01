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自助加油只花1元！他見奧客「貪婪手法」氣炸：發票魔王

▲有網友分享，在加油站遇到的發票大魔王，竟然只加1元。（圖／爆料公社）
▲有網友分享，在加油站遇到的發票大魔王，竟然只加1元。（圖／爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 16:24:04

每到統一發票開獎日，摃龜的民眾都希望下次能再多消費、多收集發票來提高中獎率，卻也衍生許多奧客行徑。一名網友就在加油站遇到比發票魔人還強的「發票大魔王」，竟然只加1元，讓他嘆為觀止，「只能說…這個手指巧勁控制的神乎其技」。

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臉書社團「爆廢公社」，一名網友PO文分享，他在加油站遇到奧客怪事，「之前在自助加油碰過發票魔人，加油站員工過來阻止也無動於衷，堅持一次10元的多次加油，昨天真的碰到大魔王了！」可以從照片看到，跳表僅顯示1元，只加了0.04公升，疑似該名自助加油的的奧客，透過多次加油且每次只加1元的手法來累積發票，難怪讓原PO直呼「只能說…這個手指巧勁控制的神乎其技」。

▲有網友分享，在加油站遇到的發票大魔王，竟然只加1元。（圖／爆料公社）
▲財政部早在今年修正規定，如屬於以不正當方法套取發票，不僅追回獎金，會移送司法機關究辦。（圖／爆料公社）
貼文被轉到爆料公社後，大家紛紛狠酸「不會中的人，搞了1000張，還是不會中」、「我記得洗發票好像中獎會被剔除」、「應該是要靠小額洗發票賺獎金，但是現在財政部已經會注意了」、「這種5元10元的加油發票一看就是不合理啊」、「遇到爛人在民間，沒辦法」。

但沒想到，透過類似手法洗發票的人也很多，不少過來人分享，「我這裡天天有+12塊錢的！！還刷信用卡餒」、「加油站打工時也遇過3元先生」、「我是碰過一元的，加到滿」、「唉，每天都會有台計程車來加5元，而且是停好車，加了5元，關好蓋子，迴轉再加一次。 過一個鐘頭還會再來兩次，我目前紀錄是上8小時的班總共加了12次…中和基穗站就一個 看到現在應該有5年了，都是1元的」。

事實上，財政部早在今年元旦就針對此現象修正相關法規，除「不合常規之交易或付款方式」外，若符合「無正當理由」、「取得大量統一發票」、「統一發票金額微小」、「當期中獎發票達一定張數等客觀要件」以上4大要件，將不再給予中獎獎金，就算獎金已經領取，也會被財政部追回。

財政部呼籲，消費時請索取統一發票，但切勿以不正當方法套取、冒領或以不合常規方式領取統一發票中獎獎金，倘經查明屬實者，將由所轄主管稽徵機關追回獎金，如屬於以不正當方法套取或冒領獎金者，並將移送司法機關究辦。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：不良動作，請勿模仿。

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