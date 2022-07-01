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單親媽獨自拉拔10年！兒考上台大　前婆家嗆「1句」硬蹭

▲有位單親媽媽離婚10年後都是自己照顧拉拔兒子長大，前婆完全沒關心。但兒子一考上台大後，前婆家態度180大改變。（示意圖／NOWnews資料庫）
▲有位單親媽媽離婚10年後都是自己照顧拉拔兒子長大，前婆完全沒關心。但兒子一考上台大後，前婆家態度180大改變。（示意圖／NOWnews資料庫）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 16:07:05

婆媳關係如何妥善處理，一直以來是婚姻中的最大難關。近日就有位單親媽媽分享，離婚10年後一直都是自己拉拔兒子長大，前婆完全沒關心。但兒子一考上台大後，前婆家態度馬上180度大改變，甚至說出「能考上台大是婆家祖先有保佑」，讓她痛批「有夠不要臉！」

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一名女網友於《匿名公社》上以「前婆婆有夠不要臉」為題發文，表示當初前婆婆認為她是為了錢才嫁過來，「處處嫌我這個不好那個不好，覺得妳兒子可以娶更好的女人」，甚至因為兒子不像老公，竟在眾人面前狠酸兒子是「雜種」，讓她忍無可忍，帶著兒子淨身出戶離開，，前夫後來也馬上無縫接軌娶了小三。

她透露，離婚後10年間，前婆家完全沒有來關心，但當兒子一考上台大後，前婆家態度180度大轉彎，「不但在門口放鞭炮到處跟別人炫耀妳孫子上台大，還打給我媽要我兒子一定要回去祭祖，說能考上台大是妳們家祖先有保佑？」讓她痛批「這種話說的都不臉紅？」最後也表示，兒子已經長大有自己的想法，若兒子不願回去絕對不會勉強。

▲今年台大電機與資工分數拉開，就有過來人點出關鍵。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）。
▲原PO指出，兒子考上台大後，前婆家卻態度大改變。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）
貼文一出後，馬上引來眾人在底下留言打氣，直言「人最好的報復，就是要活的比對方精彩。妳真棒！」、「是媽媽教的好，前婆婆是要湊什麼熱鬧？」、「讚！厲害的媽媽」、「辛苦妳了，把兒子姓改成娘家姓，徹底跟她們斷絕關係吧！」（編輯：陳雅雲）

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