被客人當私人管家！外送員見「1要求」傻了：這單必賠錢
外送平台近幾年崛起，加上疫情嚴重，不少人都會利用APP來點餐，熱騰騰的食物就會送上門。不過就有外送員無奈控訴有客人提出「1要求」，簡直把人當成「私人管家」，細節曝光也引發網友撻伐。
一位外送員在論壇Dcard上分享工作時的遭遇，「傍晚5點15分接到一張訂單，結果客人附註『請5:00-6:00再送達』」，而當他18分快到目的地時，客人突然傳來訊息「時間請晚一點送到，不好意思，因為有事耽誤了，沒辦法準時取餐，我這邊可以送的話，再叫你送過來」。
原PO最終選擇聯繫客服轉單拉休，「F平台的同行都知道，轉單後還能看到客人後來傳的訊息，但是無法回覆，只會出現在訊息列」，而原PO看到這位客人最終是在5點41分才連繫新外送員「你好，可以送過來了」。
這也讓原PO不禁感慨「今天如果我不實收，我就傻傻的在下雨的餐期中等20分鐘嗎？這樣一搞，我餐期就少了大概3張單了，那你客人會補給我3單的錢嗎？一單最低42元，你會給我120元嗎？想也知道不會」。
不少使用者看完後也紛紛搖頭回應「沒時間拿又不下預約單的人，真的超奇怪」、「方便當隨便的標準例子」、「辛苦了，你還好聲好氣跟他說真的是很有耐心」、「好擔心下一個外送員，會不會等下送去又說冷掉了」。（編輯：潘毅）