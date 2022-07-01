40K找不到正常新人！主管曝「致命通病」：近兩年開眼界
近期恰逢畢業季，不少新鮮人進入社會，開始找尋第一份正職工作。不過就有主管感慨「近兩年錄取的年輕人，越來越魔幻」，實際狀況曝光也引起上班族熱議。
一位女主管在論壇Dcard上發文提到「我們公司有一個秘書助理的職缺，月薪40K以上月休8天，明明工作項目中除了她自己職位的職責外，有寫到處理主管臨時交辦事項，但真正發生時，還是會跟你討價還價、斤斤計較」。
原PO開始困惑「40K以文職秘書、助理來看，這已經不算低薪了吧？但是請來的人對上級的不禮貌跟對工作內容討價還價，真的讓我大開眼界」，最後這個人當然是換掉了，可是後續被公司面試完進來的新人，態度這樣的大有人在。
原PO隨後也無奈地說「都說這兩年疫情嚴重找不到工作，但很多行業這兩年在面試人才時，反倒覺得很魔幻的是，來面試的人怎麼都感覺哪裡怪怪的，為什麼都面試不到態度正常禮貌的求職者？」
不少上班族看完也有感回應「我超認同妳的，而且我們公司也是開40K找助理，結果找到的就真的是這種新人」、「真的，現在的年輕人，巨嬰真的多」、「現在人力市場缺口真的很大，尤其科技業搶人很兇，你花40K請不到適任的真的不意外」、「我周遭的新鮮人都沒這問題，不過我們沒人低於60k就是了」。（編輯：潘毅）