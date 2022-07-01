孝親費給多少？他「月薪45K住家裡」 過來人抖完美比例
許多人畢業踏入職場後，為了感謝家中長輩從小到大對自己的照顧，都會將一部分的薪水分配為「孝親費」，不過孝親費究竟該不該給、給多少總是眾說紛紜，對此有網友提問，自己月薪45K，住家中，近日開始規劃孝親費的支出，問了身邊朋友意見都很兩極，於是發文請益。
原PO在Dcard發文表示，自己目前23歲，月薪45k住家裡，除了平日晚上會吃家裡的飯菜外，其他餐都是自理，水電家人會一起繳，本身無學貸，爸媽支付學費到大學畢業；支出配置上，目前每月餐費4800、交通500、電話費1400、預備金5000、其他娛樂和日常花費2000～3000，剩下的則是存股，目標是30歲前能買房。
接著他話鋒一轉，提到「父母有在暗示孝親費的事，所以我覺得他們想要我給，但沒有明確說數目，我的想法是8000元，但不知道會不會太少，想請益這樣的情況，大家會提撥多少孝親費給父母，自己有想這個問題很久了，蛋沒有想到答案，也問了很多朋友，意見很兩極，有的覺得只要父母賺的比小孩多就不用給，有的覺得把自己辛苦養到大要回饋給他們」。
貼文一出，網友紛紛給予建議，「我覺得最高上限給到1/3是極限，我自己是給1/6、沒住家裡，如果你給8000也大約是1/6，住家裡或是父母對你很好的話，可以再幫忙買東西或是繳帳單」、「我個人覺得5000～8000是蠻剛好的，看你如何去配置」、「我固定給1/10，有加薪就多給，但你的情況是住家裡，我覺得要看家人的狀況」、「我的話會先投資，建議還是要跟家人協調一下，自己狀況好再調整」。（編輯：張志浩）