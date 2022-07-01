日本飆40度高溫！他不信一查全球 崩潰了「都沒東京熱」
受到太平洋高壓影響，不僅台灣，就連日本都感受到炎熱的夏天高溫，近日更出現飆破40度的高溫，東京還因此出現電力吃緊的狀態，日本網友們也熱到崩潰。結果就有網友不信邪，好奇查看其他國家的氣溫，沒想到通通都不是日本的對手，意外掀起大家熱烈討論。
據《宅宅新聞》報導，位在日本群馬縣的伊勢崎市，25日當地的高溫竟飆到40.1度，同時也是今年日本首次偵測到超過40度的高溫，也是首次在6月份就發現高溫的紀錄。更有住在當地的網友拍下家裡溫度計的照片，即便處於陰影處，但在室內仍有39度的高溫。
結果近日推特上就湧現特別多有關溫度的相關話題，其中就屬「日本氣溫高於其他國家」最為熱議，原來是不少網友基於好奇心，想知道日本氣溫都這麼高了，那其他國家不就熱到蒸發了嗎？沒想到再經過大家的查詢後發現，無論泰國、印度、還是杜拜，甚至是台灣等緯度低的國家，都沒有「東京熱」。
事實上，日本的夏天和台灣都屬於濕熱天氣型態，但東京、名古屋、京都、大阪的高溫絕對不輸台北，而且還更加悶熱酷暑，原因為溫室效應以及大氣環境影響，太平洋高壓常常壟罩在日本上空，因此，日本近幾年的夏天都有飆破40度高溫的紀錄，更傳出不少熱死人的事件。此外，伊勢崎市29日再度突破40度高溫，來到40.2度，也引發台灣網友們的關注。（編輯：詹鎰睿）