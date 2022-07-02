7歲兒子「GG不見」媽崩潰！醫一脫褲子震驚：全淹進去了
網路上的醫療迷思有很多，其中一個像是「小時候沒割包皮，生殖器會長不大」的傳言，對此，泌尿科名醫顧芳瑜在節目上透露，曾遇過一名母親因為「找不到7歲兒子的生殖器」著急就診，擔心與年幼未割包皮有關。不過醫師一看竟發現生殖器被「淹沒」在腹部肥油中，雖不影響排尿，但因為過胖，導致視覺上讓GG難以察覺，醫學上稱「包埋式陰莖」。
泌尿科名醫顧芳瑜在節目《醫師好辣》中指出，網路上有「小時候沒割包皮，生殖器會長不大」的傳言，對此，他就曾遇過一名母親對此有疑慮，帶著7歲兒子就診，主述「他好像沒有生殖器，是不是小時候沒割包皮」。而問診時，他發現弟弟很胖，「阿嬤餵的很夠」，導致營養過剩，後來內診脫下褲子一看，才發現「真的只看到蛋蛋，但是生殖器不見，完全淹進去」。
後來顧芳瑜請弟弟躺下，並將下腹部的脂肪推開，這時生殖器才露出，「其實弟弟是太胖」，事實上，醫學上稱為「包埋式陰莖包」。顧芳瑜指出，家長如果要替孩子量尺寸，關鍵動作在於將下腹部脂肪推開至恥骨下面，從恥骨下量上來，這樣才較準確。後來重測也發現弟弟在正常範圍內。
不過生殖器幾公分才正常呢？顧芳瑜表示，一般在未勃起的狀況下，台灣成年男性平均為10.5公分，小孩則4-5公分就算正常。至於在臨床上「割不割包皮」對尺寸有無影響？他則坦言「沒有差別」。
事實上，顧芳瑜曾在粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》分享「如何判斷是否要割包皮」的方式，當勃起時龜頭能完全露出、不需靠手輔助就可完全露出，即無包莖疑慮。至於「包莖」則可依照嚴重程度分成「5種」，若是2-5級就屬包莖過長，建議尋求專業醫師的協助。
顧芳瑜也指出，若長期包皮褪不下來，生殖器容易卡垢，除了變臭以外，還更容易發生發炎、感染的情況，嚴重的話甚至會有陰莖癌、包皮龜頭炎等。因此割包皮好處多，像是清潔容易，較不容易藏污納垢、降低發炎與感染風險，和另一半的性生活也能更美滿。（編輯：郭佩蓉）