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換2倍大！愛莉莎莎買「台北第2間房」　網驚：到底多會賺

▲YouTuber愛莉莎莎透露自己在台北市買第二間房子。（圖／翻攝自愛莉莎莎 Alisasa）
▲YouTuber愛莉莎莎透露自己在台北市買第二間房子。（圖／翻攝自愛莉莎莎 Alisasa）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 10:57:49

知名YouTuber愛莉莎莎昨（1）日在YouTube上傳一支以「又買房了?! 開箱我買的第二棟房子」為題的影片，透露自己老家在新北，加上她每天都需要進台北市，因此3年前賺到頭期款，便買下位於萬華的小套房，但如今萬華小屋東西越來越多，因此讓她想換一間2倍大的房子，並將套房賣掉，「小屋換大屋的概念」。

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愛莉莎莎表示，萬華套房東西已經太多，所以想在台北買一間兩倍大的房子，且萬華套房的貸款也繳得差不多了，因此她想賣掉，用小屋換大屋，「空間不夠用了，小套房階段性任務已經完成，現在我要換更大的，我沒有要囤房買第二間」。

愛莉莎莎接著透露自己找房的條件，一定要有前陽台，「這在風水裡面來講是明堂要夠寬夠大」，另外地點也很重要，「要離捷運上3分鐘以內」，不要大馬路旁邊、要有管理員能收包裹，另外，她也表示自己不太喜歡重劃區，雖然街廓會比較美，但生活機能會比較受限，也擔心未來風景被其他棟房子擋住，雖然她也有認真考慮過，再買一部車來通勤，但又想「買房應該是要配合自己的需求，而不是為了買的房子來改變自己的生活習慣」。

▲YouTuber愛莉莎莎買了台北市第二間房。（圖／翻攝自愛莉莎莎 Alisasa）
▲YouTuber愛莉莎莎買了台北市第二間房。（圖／翻攝自愛莉莎莎 Alisasa）
接著她也開始RoomTour自己的新家，從影片可以看到，愛莉莎莎購買的新家格局為2廳3房2衛，她表示未來會規劃客廳、工作室、臥室、更衣室，另外廚房、前後陽台也都讓她很滿意，不過其中臥室內的浴室因為「沒有對外窗」讓她很苦惱，「是這個家我覺得唯一的缺點，可是真的找不到，所以還是要妥協，這是我唯一妥協的點，不過有一個很好的優點是有浴缸」。

影片一出，網友紛紛留言，「好厲害！很佩服！曾經的超級大低潮中還能站起來，真的很強大，期待裝潢後的影片！」、「恭喜莎莎換新房子，期待之後裝潢完的RoomTour~~」、「到底多會賺！太厲害」、「雖然莎莎有時講話很直，但不得不佩服，很有理財與賺錢的頭腦」、「太強了吧那麼快就換房子了！」、「太認同莎莎買房理念了！地點、採光、格局，感覺都很棒！恭喜」。（編輯：郭佩蓉）


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