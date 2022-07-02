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面試官問「公司作假帳」怎辦？他打安全牌　結局卻超慘烈

▲面試時，除了面試官在考驗求職者，求職者也會觀察辦公室氣氛、公司風評等條件。（示意圖／取自pixabay）
▲面試時，除了面試官在考驗求職者，求職者也會觀察辦公室氣氛、公司風評等條件。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 10:52:16

面試時，除了面試官在考驗求職者，求職者也會觀察辦公室氣氛、公司風評等條件。就有位男網友面試一間小公司，沒想到面試官卻語出驚人地問「如果你發現公司作假帳會怎麼做？」然而他以安全牌回答的下場卻超慘烈。

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原PO於Dcard上提到「前陣子面試了一個和跟股票交易有關的實習，而面試官在履歷上看到我有在四大的實習經驗，就問了我『你發現有公司作假帳，你會怎麼做？』」

此時原PO選擇打安全牌「按照公司的流程」，沒想到此時面試官卻搖頭回應「你都知道有這個機會了，為什麼不放空那間公司的股票來賺一筆呢？」原PO又答「事務所有規定，不能買入查帳客戶的股票。另外還涉及內線交易、道德等問題」。

沒想到此時面試官開始語出驚人「那你為什麼不找人頭戶來買就好？」原PO聽完這句只能傻眼回覆「這樣違法了啊」，面試官卻又得意表示「又不會被發現，要是我，就舉發前先放空再狠狠的賺他一筆」。

▲一名網友在人力銀行履歷上已寫著薪資，面試官卻在面談後才表示「薪資太高」。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲面試官問「發現公司作假帳，你會怎麼做」?而原PO選擇了安全牌回答，卻遭對方羞辱。（示意圖，非當事人／取自pexels）
此時原PO也在內心中感慨「雖然知道面試本來就會遇到道德層面的問題，但我沒想到面試官會有這種鼓勵犯法的答覆⋯我有點分不清楚他到底是想看到我的應變能力，還是對交易員來說只要能賺到錢什麼都無所謂」。

後續雙方對談的過程也不太順利，面試官也表示不會錄用原PO，更當面將他履歷寫上斗大的「不錄取」。這段遭遇也讓原PO感慨「某方面來說感覺自己被羞辱了，但因為自己沒有什麼經驗，想請問這樣的面試過程是合理的嗎？」

看完過程後，不少過來人紛紛搖頭「太正直不合長官意思，不錄取」、「面試官問那什麼鳥問題，虧他還是資深人員耶」、「這個人沒辦法背黑鍋，不錄取」、「這種公司不要去也好」。（編輯：潘毅）

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