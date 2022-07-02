7月上半月「12星座」運勢出爐！這位感情美好　財運也旺

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工作避免衝突，情感避免談錢。
牡羊座的朋友們上半月你們在工作上容易受到一些意見上的衝突，雖然你的想法是很不錯，但總是有人會不滿意，遇到這樣的情況時千萬不要太過生氣，反而理性應對會有比較好的效果。
在情感方面有情人者最近與另一半會容易為了一些小事而不開心，尤其是牽扯到跟金錢有關的部份一定要更明確的處理，若是搞的不清不楚反而更容易會有紛爭。
財運方面，容易會有衝動投資的現象需要三思而後行。
金牛座：
工作嘗試事物，情感多些關心
上半月金牛座的朋友們最近在工作表現讓人印象深刻，而你也非常願意作一些不一樣的突破，以前你可能抗拒的模式，最近開始願意嚐試新事物，同事們也很肯定你的工作表現，你是大家的表率。
在情感方面有情人的金牛朋友們，你們最近還滿重視工作的，所以另一伴難免會有一些抱怨你怎麼都沒時間陪對方，還是要平衡一下你們的關系，不要讓對方不舒服。
財運方面，你們對於投資理財總是很小心，但其實可以研究一些保守的標的物來作投資。
雙子座：
工作人際變佳，情感安排旅行
雙子座的朋友上半月你的合作關係宮位非常好，讓你在工作上的貴人運變多，以前容易會有一些人際關係上的問題，會讓你覺的人際關係如魚得水，以前可能不開心的人，上半月都變的容易相處，可以趁這個月多與公司的人打好關係這樣有助於你之後工作。
情感方面你與另一半已經很久沒有好好的約會，可以好好安排一些行程出去走走，這樣可以增進彼此的感情，讓彼此的內心更覺的對方都重要。
財運方面，你想要作一些理財投資，但還是要保守為主，不要自作聰明。
巨蟹座：
工作出現挑戰，情感互動美好
巨蟹座的朋友們，上半月工作上會有一些挑戰出現這對你來說可能是前所未有的情況，但你對自己呈現自信缺乏，因為你怕接下這個任務容易會有搞砸的情況，所以你總是猶豫不決在作事情，你還是要果斷一點才是，不然容易拖拖拉拉的工作反而影響你平常不錯的名聲。
情感方面有情人者，上半月與另一伴會有不錯的互動關係，雖然在工作上有一些小挫折但另一伴總是可以給你溫暖與鼓勵，所以可以與對方多說一些你的心事，對方很願意幫你分擔。
財運方面，很適合了解一些資產配置的訊息，對你的理財會很有幫助。
獅子座：
工作有氣無力，情感變的冷淡
獅子座的朋友們最近在工作上總是有一種有氣無力的感覺，雖然不是沒有能力，但對於目前的工作會有一種索然無味的感覺，你們適合多研究一些新的事物，或者去作進修也會得到不同的啟發，另外工作上若你有感覺停滯的朋友們，你們需要在生活中多找一些活動來作平衡一下心理會是比較好的，以免都泡在工作了無生趣。
情感方面有情人的朋友們，你們容易在感情上有一點冷淡的感覺，需要多找一些好玩的活動來增加彼此的感情。
財運方面，你們最近想要的慾望特別多，不要困住自己該享受時就享受。
處女座：
工作特別忙碌，情感忽冷忽熱
上半月處女座的朋友們你們在工作上會感覺特別忙碌，在忙碌中也要特別留意一些細項的問題，有時為求效率可能會忽略了某一些步驟，這樣出錯反而會讓你不停的瞎忙，還是留意一下比較好，另外想變動工作的處女朋友們，也可以留意一些新機會，尤其是海外發展的工作更加要把握。
情感方面有對象者需要與另一伴多厘清心中的想法，兩人雖然表面相處很愉快，但總是忽冷忽熱也不是好的，誠實應對感情才會愛的深刻。
財運方面，最近精打細算想要買東西，但其實太過精打細算反而限制財富。
天秤座：
工作茫然無趣，情感穩定開心
上半月天秤座的朋友們在職場上會有一種茫然的感覺，雖然目前都有正常的工作在運行中，但內心總是有一種好像不是很踏實的感覺，也許現在的工作並沒有不好，但好像失去一些熱情，建議你可以回到你自己的內心深處，仔細去想想當初你心中最想作的事是什麼，若是你想到了就好好去執行，這樣你才不會後悔。
情感方面，你與另一伴的關系有愈來愈穩定開心的感覺，給彼此自由的空間也愈來愈大，信任是最好的陪伴。
財運方面，你們之前有作投資的人最近可能要注意一下會有一些風險。
天蠍座：
工作有志難伸，情感避開爭論
上半月天蠍座的朋友們你們對於工作愈來愈有自己的想法，雖然先前會有一種有志難伸的感覺，但上半月對你們來說機會來了，你們可以高調展現你們的能力在工作上，當你愈有企圖心想爭取一些事情反而有機會成功，不要錯過自己想要表現的事，當你願意為這些事做個開頭，後面就會愈來愈順利了。
在情感方面有情人者，與另一伴容易會為了一些小事而不愉快，但其實都只是說話態度的問題，雙方可能對某些言語有些敏感，建議不要總是去挑戰對方底線。
財運方面，你們的眼光精準但對於投入多少資金要有限度。
射手座：
工作備受肯定，情感容易計較
射手座的朋友們上半月有個大好消息，會有很多讓你開心快樂的事情，你們可以多運用你們的好運氣作一些事，上半月你們的工作備受肯定，想轉換工作的朋友們，也會有好消息哦。
情感方面有情人者容易會因為對方不經意的一句話而有所計較，其實不用太在意，有事情說開就好這樣就不會影響感情。
財運方面，雖然你的運氣不錯，但在理財方面還是要走保守路線比較好。
魔羯座：
工作壓力變重，情感多給情感
上半月魔羯座的朋友們，會有一些事讓你們覺的壓力變沉重的感覺，也許是上司又多了一些新任務給你，但這些可能不是一些太好處理的事，所以會讓你有一些頭痛，雖然工作上有會遇到一些困難，但外界對你的評價還是給予很高的評價，你只要自然的運作就可以。
有情人者與另一半相處會覺的有一點不公平，因為情人總覺的你比較重視工作而忽略與他的感情，其實沒有那麼嚴重每天給對方一些關心就不會有這樣的問題出現。
財運方面，你們對於金錢很實際，雖然你們很想作投資，但其實定存比較適合你。
水瓶座：
工作目標明確，情感多加溝通
上半月水瓶座的朋友們你們先前對於工作上的事情會有一些目標很不確定，你想要作的事會愈來愈明確，也因為這樣該是作一些行動的時刻，若只是停留在思考又不動這樣又會將事情停擺耽擱，還是多作一些事讓自己的心篤定比較好，建議你可與同事們多交流一些工作上的想法，也許你在工作靈感上會有不同的領悟。
情感方面有情人的朋友，你們與另一伴相處上會有一些溝通上的問題，倘若你要跟對方溝通想法，你還是需要在兩人都是很理智的狀況下說會比較好。
財運方面，你對於金錢的處理總是有點太隨意，要好好培養與錢的關系。
雙魚座：
工作多加修息，情感價值不一
上半月雙魚座的朋友們之前在工作上感覺到有遇到一些瓶頸，雖然你還是有點厘不清自己要的是什麼，建議你先讓自己保持這種狀況是最好的，也許休息一下你就會找到你的未來方向，想變動工作的雙魚朋友們，需要先冷靜處理才是，不要因為一時的想離開而衝動離職，若還沒找到下個方向還是先待著比較好。
情感方面有情人者與另一半會容易碰到一些價值觀上的爭議，雖然都是小事但兩人容易會有想法上互不相讓的情況產生，建議你還是彼此各退一步比較好。
財運方面，你們對於漂亮時尚的東西很感興趣，但還是要衡量自己的能力才是。（編輯：郭佩蓉）
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