麥當勞「套餐秘密」被破解！他結帳愣爆 店員認不懂超虧
現在物價飛漲，不少人三餐在外隨便吃都破百元，因此也時不時想從小地方省錢，積少成多數字也是相當可觀。而麥當勞因為憑藉獨特的薯條風味，中價位又有許多選擇，成為不少人正餐以及宵夜的首選，一直以來都是台灣速食界的領頭羊。不過，卻有網友意外發現麥當勞「套餐秘密」，釣出不少店員認同。
一名網友在「Dcard」貼文指出「我發現麥當勞一個驚人的秘密.....原來套餐並沒有比較便宜欸？套餐這樣點下來加大薯條就要140元，而且只有中杯飲料；啊如果我有甜心卡，單點勁辣雞腿堡+大薯配大可也才128元，套餐輸給一年才35元的甜心卡優惠？是在哈嘍？」
貼文一出，釣出不少人紛紛回應「對喔！我以前做麥當勞就發現了，然後一直叫我朋友這樣點，但我覺得也沒錯啊！因為有買甜心卡多點優惠是對的，畢竟你就是多花了30幾塊買一張卡阿，沒買卡的人就是照常點=多花一點錢」、「很正常啦，套餐是給不想思考的人點的，有做功課的人本來就能比較省」、「市面上很多set都是這樣啊，看似划算而且包山包海，事實上沒比較划算還多點了不想吃的」、「你都買甜心卡了，竟然現在才發現，太遲鈍了吧」、「我以為有買甜心卡的人可以一秒發現」、「套餐一直都是最貴低！甜心卡跟1+1才是王道」。
而若以現在麥當勞的價位來看，甜心卡確實能起到非常大的省錢功用，例如現在勁辣雞腿堡單點為75元，若加上利用甜心卡「大薯送大可」的話，只要75元+58元等於133元，而如果是要享有對等的餐點的話，購買套餐（130元）加大薯條跟可樂（20元）就要花上150元，兩者直接相差17元，因此，愛吃麥當勞的你可就不要再錯過這種隱藏好康了！（編輯：張嘉哲）